Bluesky: cresce ancora a dismisura il numero di utenti, 2 milioni

Bluesky, una startup di social networking, sta vivendo un periodo di forte espansione in seguito alla chiusura della piattaforma X (ex Twitter) in Brasile. Negli ultimi quattro giorni, Bluesky ha registrato oltre 2 milioni di nuovi utenti, causando alcune difficoltà tecniche dovute all'improvviso sovraccarico dei server. Gli ingegneri dell'azienda sono stati prontamente impegnati a mantenere la stabilità della piattaforma per gestire l'afflusso di nuovi iscritti.

Grazie a questo aumento esponenziale di utenti, Bluesky è diventata l'app più scaricata in Brasile durante il fine settimana, superando persino Threads di Meta, il principale concorrente di X. Secondo i dati forniti da Appfigures, i download globali di Bluesky sono aumentati di oltre il 10.000% rispetto alla settimana precedente, mentre in Brasile l'incremento è stato di uno straordinario 1.018.952%. Questo slancio non si è limitato al solo Brasile: a livello internazionale, i download dell'app sono cresciuti del 584%.

Non solo il numero di utenti è cresciuto rapidamente, ma anche il coinvolgimento sulla piattaforma ha subito un netto aumento. In particolare, il numero di "like" su Bluesky ha raggiunto i 104,6 milioni negli ultimi giorni, rispetto ai soli 13 milioni della settimana precedente.

Un aumento di follow e repost

Allo stesso modo, anche i follow e i repost sono aumentati significativamente, dimostrando un forte coinvolgimento da parte dei nuovi utenti. In totale, Bluesky ha acquisito oltre 2,11 milioni di utenti in soli quattro giorni, rispetto ai 26.000 della settimana precedente. Anche l'attività giornaliera degli utenti ha mostrato un notevole incremento.

Bluesky sta attirando molti degli ex utenti di X, grazie a un'esperienza d'uso che ricorda quella del vecchio Twitter. La piattaforma, inizialmente sviluppata all'interno di Twitter stesso, ha mantenuto molte delle sue caratteristiche distintive, come la possibilità di mettere "mi piace", fare repost e gestire liste e messaggi diretti.

Tuttavia, Bluesky migliora l'esperienza con funzionalità come la decentralizzazione e la possibilità per gli utenti di personalizzare i propri feed o persino di gestire i propri server. Inoltre, è in arrivo il supporto per i video, ampliando ulteriormente le potenzialità della piattaforma. Bluesky offre maggiore flessibilità rispetto a piattaforme come Threads e Mastodon, rendendola particolarmente attraente per gli utenti in cerca di maggiore autonomia e controllo.