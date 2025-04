FTC contro Meta: processo antitrust per separare Instagram e WhatsApp

Il gigante tecnologico Meta, guidato da Mark Zuckerberg, si trova al centro di una delle battaglie legali più rilevanti nella storia recente del settore tecnologico. La FTC (Federal Trade Commission) ha avviato un processo antitrust a Washington con l'obiettivo di smantellare l'impero digitale dell'azienda, separando forzatamente Instagram e WhatsApp dalla casa madre. Questo procedimento potrebbe ridefinire il panorama globale dei social network.

Meta è accusata di aver attuato una strategia di acquisizioni strategiche per eliminare la concorrenza. Instagram, acquisita nel 2012 per 1 miliardo di dollari quando contava appena 30 milioni di utenti, rappresenta oggi oltre il 50% delle entrate pubblicitarie negli Stati Uniti per l'azienda. WhatsApp, comprata nel 2014 per 19,3 miliardi di dollari, genera indirettamente più di 10 miliardi di dollari all'anno grazie all'integrazione pubblicitaria con le altre piattaforme del gruppo. Secondo la FTC, queste acquisizioni non erano solo investimenti strategici, ma un modo per eliminare potenziali rivali prima che potessero rappresentare una minaccia concreta.

La difesa di Zuckerberg e il contesto politico

Dall'altro lato, Mark Zuckerberg e il suo team difendono le scelte aziendali sottolineando come queste acquisizioni abbiano trasformato piccole startup in piattaforme globali utilizzate da miliardi di persone. La linea difensiva dell'azienda evidenzia inoltre le sfide tecniche e organizzative che deriverebbero da una separazione forzata, considerando la profonda integrazione tra i servizi del gruppo e il loro ruolo cruciale nello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa.

Il contesto politico aggiunge ulteriore complessità al caso. Con Donald Trump tornato alla Casa Bianca e un nuovo vertice alla guida della FTC, il processo si inserisce in un momento di rinnovata attenzione verso le pratiche monopolistiche delle grandi aziende tecnologiche. La causa, avviata durante la prima amministrazione Trump e modificata sotto Biden, prosegue ora in un clima politico particolarmente acceso.

Se la FTC dovesse prevalere, le conseguenze potrebbero essere epocali. Lo smembramento di Meta potrebbe creare opportunità per nuovi concorrenti, riducendo l'influenza dell'azienda e ridefinendo le regole della competizione nei social network. Aziende rivali come TikTok e Snap sono pronte a testimoniare contro Meta, rendendo evidente come l'esito di questa battaglia legale avrà ripercussioni ben oltre i confini statunitensi, influenzando il futuro della regolamentazione tecnologica a livello globale.