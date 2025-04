Instagram testa i Reels bloccati con un codice segreto

Instagram ha introdotto una nuova funzionalità sperimentale che sta rivoluzionando l'interazione tra utenti e contenuti sulla piattaforma. I cosiddetti “Reels bloccati” sono video accessibili solo agli utenti che riescono a decifrare un codice segreto, nascosto strategicamente nelle descrizioni dei post. Questa novità, attualmente in fase di test, è stata individuata sull’account ufficiale Design di Instagram, dove un contenuto esclusivo è stato sbloccato inserendo il codice “threads”, derivato dal primo hashtag presente nella descrizione del video.

Il funzionamento di questa innovazione è semplice quanto intrigante: i creator possono proteggere i propri contenuti video con password che richiedono agli utenti di decifrare indizi o rispondere a domande personali, come “Qual è il nome del mio primo animale domestico?” o “Qual è la mia città natale?”. Questo approccio mira a rafforzare il legame tra i creator e i loro follower più affezionati, rendendo l’esperienza su Instagram più profonda e coinvolgente. Per i creator, questa rappresenta un’opportunità unica per incrementare l’engagement con il proprio pubblico, offrendo un’interazione che va oltre il semplice consumo passivo di contenuti.

Non è la prima volta che Instagram sperimenta funzionalità simili. Nel 2024, la piattaforma aveva già introdotto uno strumento chiamato “Reveal”, che permetteva di pubblicare Storie nascoste sbloccabili tramite un messaggio diretto. Tuttavia, i Reels bloccati portano questa idea a un livello superiore, offrendo non solo contenuti visibili a una cerchia ristretta, ma anche un elemento ludico che stimola la curiosità e l’interazione degli utenti.

Nuovi spunti in termini di Marketing

Per i brand, questa nuova funzionalità apre orizzonti interessanti in termini di marketing. Le aziende potrebbero utilizzarla per lanciare prodotti in anteprima, organizzare cacce al tesoro digitali o premiare i clienti più fedeli con contenuti esclusivi. Questo strumento potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per costruire campagne di marketing più dinamiche e coinvolgenti, sfruttando la gamification per attirare l’attenzione del pubblico e fidelizzarlo.

Anche gli utenti comuni potrebbero trovare utile questa funzione per condividere momenti speciali con un gruppo selezionato di amici, aggiungendo un tocco di mistero e gioco all’esperienza social. Tuttavia, rimane da vedere se questa complessità aggiuntiva sarà accolta positivamente dalla maggioranza degli utenti, che già si destreggiano tra le numerose funzionalità offerte dalla piattaforma.

Meta, la società madre di Instagram, non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla data di lancio globale di questa funzionalità. Tuttavia, la fase di sperimentazione suggerisce che presto i Reels bloccati potrebbero essere disponibili per tutti gli utenti, aprendo nuovi scenari per la fruizione dei contenuti video sulla piattaforma.