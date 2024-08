X: la piattaforma di Elon Musk chiude le operazioni in Brasile

La piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter, ha annunciato la chiusura delle sue operazioni in Brasile, una decisione che ha sollevato notevoli discussioni e polemiche. Nonostante questa mossa, gli utenti brasiliani potranno comunque continuare ad accedere e utilizzare il servizio. Tuttavia, la decisione di ritirarsi operativamente dal paese segna un punto di svolta significativo nelle relazioni tra le grandi piattaforme social e le autorità nazionali di regolamentazione.

La decisione di X è strettamente legata a una disputa legale con il giudice della Corte Suprema brasiliana, Alexandre de Moraes. Quest'ultimo aveva ordinato il blocco di alcuni account sulla piattaforma nell'ambito di un’indagine riguardante la disinformazione elettorale.

Secondo X, il giudice avrebbe minacciato di arrestare il rappresentante legale della società in Brasile qualora gli ordini di censura non fossero stati rispettati. Di fronte a questa pressione, la società ha scelto di chiudere le sue operazioni nel paese, dichiarando che tale decisione è stata presa per proteggere la sicurezza del proprio personale.

Il governo brasiliano ha definito "patetico" l'atteggiamento di X

Questa mossa ha generato una forte reazione da parte del governo brasiliano, che ha definito l'atteggiamento di X "patetico". Le autorità hanno criticato duramente la decisione della piattaforma, suggerendo che si tratti di un tentativo di sottrarsi alle responsabilità legali nel paese.

Per molti, la chiusura delle operazioni in Brasile non è solo una risposta alle pressioni legali, ma anche un chiaro segnale delle difficoltà crescenti che le piattaforme globali stanno affrontando nell’interagire con le normative locali. La chiusura delle operazioni di X in Brasile rappresenta un nuovo capitolo nella complessa relazione tra le grandi piattaforme social e le autorità di regolamentazione nei vari paesi.

Mentre da un lato queste piattaforme rivendicano la libertà di operare senza interferenze, dall’altro le autorità nazionali stanno intensificando gli sforzi per controllare e regolare il contenuto online, in particolare in contesti sensibili come le elezioni. La decisione di X potrebbe avere implicazioni di vasta portata, non solo per il Brasile, ma anche per altri paesi che osservano attentamente come le grandi piattaforme social rispondono alle normative locali.