Blog WordPress, 5 plugin indispensabili

I blog sono un'istituzione della rete: nati per raccontare, scambiare opinioni e interagire con il proprio pubblico, oggi hanno preso una piega di stampo più informativo. Ciò che lo caratterizza, tuttavia, sono velocità e semplicità di utilizzo: i blog devono poter essere fruibili da chiunque per essere davvero efficaci. Per questo motivo un webmaster dovrebbe fare di tutto per garantire performance e rapidità di navigazione, attraverso un buon hosting e un'ottimale selezione di plugin. Ecco i 5 indispensabili per un blog WordPress.

Blog WordPress: 5 plugin da installare

I plugin sono delle vere e proprie estensioni che aggiungono funzionalità extra a un sito web. WordPress offre una vasta gamma di plugin che permettono di ottimizzare un portale online in base alle necessità del webmaster. Questi 5 plugin sono consigliati da Keliweb, uno dei maggiori servizi di hosting WordPress.

Akismet. Si tratta di un filtro in grado di bloccare lo spam, in particolare attraverso i commenti. A nessun utente piace leggere un articolo e trovarsi link indesiderati o commenti aggressivi a fondo pagina. SEO by Yoast. La SEO è un elemento fondamentale di ogni sito web: permette di indicizzarlo e renderlo molto più visibile sui principali motori di ricerca, attirando così un pubblico potenzialmente più vasto. Questo plugin permette di gestire tutto il lato SEO del tuo blog. Broken Link Checker. Questo plugin è in grado di effettuare una scansione di controllo periodica per identificare i link "rotti", ossia non più funzionanti. Il risultato sono qualità e cura più elevate: due caratteristiche che fanno il successo di un blog. Contact 7 Form. Tra i più utilizzati di WordPress, questo plugin integra un comodo modulo contatti all'interno di una pagina web. Si tratta di una funzione molto importante per restare costantemente in contatto non solo con i lettori, ma anche con possibili opportunità lavorative. Shortcode Ultimate. Un po' differente dagli altri plugin, si tratta - in poche parole - di una directory delle estensioni in cui è possibile inserire elementi aggiuntivi come tab, bottoni, box o colonne all'interno di un blog.

Il miglior hosting per WordPress

Che il tuo blog sia di natura personale oppure informativa, l'importante è dare vita a uno spazio web sicuro, veloce e affidabile - soprattutto per chi lo visita. Per questo motivo è necessario affidarsi a un buon servizio hosting, come quello offerto da Keliweb che offre tutte le risorse utili a definirlo una tra le soluzioni più affidabili. Tra queste, degne di menzione sono il dominio gratuito incluso, certificato SSL gratuito (indispensabile per ottenere il protocollo HTTPS), backup giornaliero e supporto tecnico h24.

Sono quattro i piani WordPress ottimizzati proposti da Keliweb: WordPress Start, pensato per chi vuole iniziare il proprio percorso online, WordPress Play per siti professionisti, piccole e medie imprese, WordPress Premium per gestire siti aziendali e WordPress Corporate per web agency ed e-commerce di successo. Keliweb offre una promozione con il 43% di sconto per il piano WordPress Play, perfetto per ospitare un blog.

Il piano WordPress Play include:

Dominio gratis

3 vCore CPU

50GB SSD Spazio Web

4GB RAM

1 Sito web

Tool Migrazione

50 Caselle di posta

50 Database

Pannello hosting con cPanel

Certificato SSL e HTTP/2

Supporto MultiPHP

Backup Plus

Anche il prezzo è vantaggioso: parliamo di 44,90 euro all'anno in offerta, anziché 79. Un ottimo compromesso per coloro che desiderano aprire un blog o un sito web senza spendere troppo ma ottenendo un servizio efficiente e ottimizzato. A questo link è possibile visualizzare tutti i piani offerti da Keliweb e accedere alla speciale promozione a tempo limitato.

