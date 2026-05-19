Creare un sito web senza programmare con Hostinger Horizons

Quanto era impossibile fino a poco tempo fa, oggi grazie all’intelligenza artificiale è realtà. Alle persone che si domandano se sia possibile creare un sito web senza programmare rispondiamo di sì, è possibile riuscirci, proprio grazie all’AI.

Uno dei tool più intuitivi in tal senso lo propone l’azienda di web hosting Hostinger con il suo Horizons. Tutto quello che bisogna fare è descrivere in modo preciso il progetto online che si ha in mente, sarà poi il tool AI a realizzare un nuovo sito dall’aspetto professionale partendo da zero, senza alcun tipo di conoscenza informatica né di programmazione.

Al momento i piani di Hostinger Horizons partono da 6,99 euro al mese, grazie ala promozione in corso in questi giorni. Il piano più economico si chiama Explorer e include una casella di posta gratuita per il proprio sito per dodici mesi consecutivi, la creazione di un sito, la cronologia delle versioni del progetto e l’ottimizzazione SEO automatica per migliorare il posizionamento nelle pagine dei motori di ricerca.

Come funziona Hostinger Horizons

Con Horizons la creazione di un nuovo sito è indipendente dal proprio livello di conoscenza in ambito informatico e di programmazione. Hostinger stesso sottolinea che le parole di ogni cliente possono essere trasformate in siti web e applicazioni utilizzabili durante la vita di tutti i giorni: in seguito alla propria descrizione, Horizons passerà alla fase successiva, progettando una pagina di prenotazione, un portale clienti o un sito di e-commerce, per poi renderlo operativo nel giro di pochi minuti.

Si tratta di un’autentica rivoluzione, considerando quanto accadeva soltanto pochi mesi fa, quando ancora in tanti in Italia ritenevano che l’apertura di un sito fosse a portata soltanto di informatici, nerd e delle tradizionali web agency, che ormai spopolano in tutto il Paese per soddisfare quella che rimane una domanda altissima.

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