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Creare un sito oggi è facilissimo con IONOS: hosting gratis per 12 mesi

Scopri IONOS Web Hosting: dominio, SSL ed e-mail inclusi, hosting veloce e sicuro e piano Plus gratis per 12 mesi. La soluzione più semplice!
Creare un sito oggi è facilissimo con IONOS: hosting gratis per 12 mesi
Scopri IONOS Web Hosting: dominio, SSL ed e-mail inclusi, hosting veloce e sicuro e piano Plus gratis per 12 mesi. La soluzione più semplice!
Roberta Bonori
Pubblicato il 23 mag 2026
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Aprire un sito oggi non è più una cosa “da esperti”. Che tu voglia lanciare un blog, creare il sito della tua attività o aprire un e-commerce, la parte difficile dovrebbe essere trovare le idee giuste… non capire come funziona l’hosting. Ed è proprio qui che entra in giocoIONOS, con soluzioni semplici, complete e pensate per permetterti di partire subito senza spendere una fortuna.

Crea il tuo sito web con IONOS

Hosting semplice, veloce e pensato anche per chi parte da zero

Una delle cose che spesso spaventa quando si crea un sito è la parte tecnica. Server, sicurezza, configurazioni… parole che fanno venire voglia di chiudere tutto ancora prima di iniziare. Con IONOS, invece, l’esperienza è molto più intuitiva. La piattaforma è progettata per accompagnarti passo dopo passo, anche se non hai mai creato un sito prima. Tra i piani disponibili, uno dei più interessanti è sicuramente il Plus, pensato per chi vuole costruire un progetto serio senza affrontare subito costi elevati. Per i primi 12 mesi è gratuito e include spazio generoso, CDN integrata e risorse adatte anche a siti in crescita. Una soluzione perfetta per chi vuole testare un’idea online senza pressioni.

Ovviamente non manca la scelta per esigenze diverse. Il piano Standard è ideale per iniziare con un blog o un piccolo sito personale, mentre il Premium è pensato per progetti più grandi, con tanto traffico e necessità di performance superiori. Dietro un sito veloce c’è sempre un buon hosting. Ed è qui che IONOS punta parecchio: storage NVMe SSD, infrastruttura stabile e protezioni avanzate contro malware e attacchi DDoS aiutano a mantenere il sito sicuro e performante anche nei momenti di traffico intenso. Molto utile anche il sistema di backup automatici, che salva i dati fino a sei giorni precedenti. Tradotto: se succede un pasticcio, puoi recuperare rapidamente file e contenuti senza panico. Scoprilo oggi.

Crea il tuo sito web con IONOS

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