Creazione sito e-commerce senza conoscenze con IONOS a partire da 1 euro

Gli utenti che stanno pianificando l’apertura di un sito e-commerce pur non avendo alcuna conoscenza in campo informatico possono prendere in considerazione l’offerta di IONOS, azienda di web hosting tedesca che permette di aprire un negozio online in pochi clic grazie all’intelligenza artificiale.

Nell’ambito di un’offerta limitata, il pacchetto Plus – ideale per la creazione di un negozio online personalizzato – è in offerta a 1 euro al mese per 6 mesi, invece di 32 euro al mese. Incluso nel pacchetto anche il dominio per il primo anno e una casella di posta elettronica con uno spazio pari a 12 GB.

Cosa include il pacchetto Plus

La scelta del pacchetto Plus di IONOS permette di creare un e-commerce su misura in base a quelle che sono le proprie preferenze. Tra le altre cose sono inclusi 5.000 prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno, metodi di pagamento e spedizione integrati, nonché le vendite su social come Facebook e Instagram più la pubblicità su TikTok.

Sempre per quanto riguarda la pubblicità, l’adesione al piano Plus permette di ottenere l’accesso a Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping. Inoltre, si può fare affidamento anche su uno strumento per le prenotazioni online integrato e su un generatore di testi basato sull’intelligenza artificiale.

Un altro strumento importante è SiteAnalytics, con il quale ciascun utente può ottenere una panoramica completa delle statistiche e delle prestazioni del proprio sito. C’è poi anche la funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar, tramite la quale gli utenti IONOS possono monitorare l’attività degli e-commerce concorrenti sui motori di ricerca come Google.

A tutto questo, infine, si aggiunge una gestione semplificata del negozio online tramite una comoda applicazione, in modo da poter gestire al meglio la propria attività indipendentemente dall’ora e dal luogo in cui ci si trovi.

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