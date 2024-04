Blockchain Week Rome: -150€ su tutti i ticket di partecipazione | Offerta Flash

Si avvicina la Blockchain Week Rome 2024. La nuova edizione dell'evento dedicato al mondo delle criptovalute è in programma tra il 28 e il 31 maggio 2024. Tutti gli utenti interessati hanno la possibilità di acquistare un ticket per la partecipazione all'evento beneficiando di uno sconto, che sarà disponibile fino al prossimo 15 aprile.

La promozione consente di ottenere un risparmio di 150 euro su tutti e quattro i ticket disponibili. Per accedere all'offerta basta collegarsi al sito ufficiale di Blockchain Week Rome 2024 tramite il link qui di sotto.

Blockchain Week Rome 2024: biglietti scontati fino al prossimo 15 aprile

Le offerte proposte per la partecipazione alla Blockchain Week Rome 2024 sono riepilogate nell'immagine qui di sotto. Ci sono quattro opzioni per i ticket: Corso, Summit, Full Event Pack e Digital Pack. Gli sconti resteranno attivi fino al prossimo 15 di aprile, garantendo la possibilità di risparmiare 150 euro sul ticket scelto.

Per un accesso completo alla Blockchain Week Rome 2024 è necessario puntare sul Full Event Pack che include la partecipazione a tutti gli eventi e le iniziative in programma nel corso della quattro giorni prevista per la fine di maggio.

Per sfruttare la promozione in corso è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi selezionare Acquista Ora. A questo punto, è sufficiente scegliere il ticket da acquistare e completare la procedura di attivazione online, assicurandosi la partecipazione alla Blockchain Week Rome 2024 con un risparmio di ben 150 euro.

Come detto in precedenza, c'è tempo fino al prossimo 15 di aprile, compreso, per poter acquistare il ticket desiderato a prezzo ridotto. Terminata la promozione, i prezzi dei ticket aumenteranno e partecipare alla Blockchain Week Rome 2024, il più importante evento in Italia dedicato al mondo delle criptovalute, diventerà più costoso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.