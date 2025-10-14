Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Blocco prezzo di luce e gas per due anni: Engie offre tariffe low cost
L'offerta di Engie per bloccare il prezzo di luce e gas per due anni è super conveniente. Occhio però: scade tra due giorni.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 14 ott 2025
L'energia, sia luce che gas, è ormai una voce rilevante nella spesa mensile di una famiglia. Le oscillazioni del mercato non aiutano, perciò trovare un'offerta conveniente con cui bloccare il prezzo delle forniture per un tot di tempo è fondamentale. E da questo punto di vista è difficile trovare un fornitore più conveniente di Engie.

L'offerta si chiama Energia PuntoFisso, e permette di bloccare il prezzo della luce e del gas per due anni. Per approfittarne basta andare sulsito di Engie, ma prima di attivare la fornitura vorrai sapere quali sono le tariffe: andiamo a scoprirle di seguito.

Le tariffe dell'offerta luce e gas di Engie

I prezzi della promozione a prezzo bloccato per due anni di Engie sono i seguenti:

  • Luce: 0,111 €/kWh e 72€/anno di costi di commercializzazione;
  • Gas: 0,43 €/smc e 72€/anno di costi di commercializzazione.

Per due anni pagherai questo prezzo, anche se il mercato dovesse cambiare. Inoltre, pagherai al consumo: questo premia l'uso consapevole dell'energia. Inclusa nell'offerta di Engie c'è inoltre la comodità del digitale: si paga con addebito diretto su conto corrente e si riceve la bolletta online.

Da menzionare anche il fatto che l'energia elettrica di Engie proviene al 100% da fonti rinnovabili. Infine, ottima anche l'app messa a disposizione dal fornitore, con cui è possibile gestire ogni aspetto del contratto, controllare le bollette e parlare con il servizio assistenza.

Attiva oggi stesso la promozione: scade tra due giorni.

