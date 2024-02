Blocco Note: arriva l'AI con Explain with Copilot

Tra gli sviluppatori di vecchia data vi è sicuramente chi ha utilizzato il Blocco Note di Windows per scrivere codice. Si tratta però di uno strumento troppo limitato dal punto di vista della produttività. Per questo motivo molti professionisti preferiscono alternative più complete come NotePad++ o più avanzate come Visual Studio Code. Strumenti che presentano funzionalità integrate o plugin con i quali vengono supportati tutti i principali linguaggi di sviluppo e programmazione.

Dalle schede all'AI

Rimasto praticamente identico per decenni, il Blocco Note non è stato al centro di un'evoluzione particolare se non "di recente", parliamo dello scorso anno, quando la Casa di Redmond ha deciso di inserire il supporto per le schede. Riprendendo in parte un modello di funzionamento già ampiamente diffuso sui browser per la navigazione Internet.

Ora l'applicazione si prepara ad ospitare una nuova feature che prende il nome di "Explain with Copilot" ed è chiaramente basata su Copilot, l'AI Companion di Microsoft che sfrutta il modello generativo GPT per fornire assistenza durante i task. Explain with Copilot è una novità dedicata al Blocco Note su Windows 11 e nell'immediato futuro potrà essere testata dagli utenti che hanno aderito al programma di test Insider tramite i canali Canary e Dev. Per il rilascio in versione stabile, e per tutti, l'attesa sarà più lunga.

A cosa serve Explain with Copilot

L'AI della compagnia capitanata da Satya Nadella svolgerà lo stesso compito per cui è stata integrata in un'altra piattaforma dello stesso gruppo come Microsoft 365. Fungerà infatti da assistente. L'utente potrà selezionare parte di un testo e richiedere all'AI di analizzarne il contenuto. Per far questo non si dovrà fare altro che cliccare con il tasto destro sulla porzione selezionata e questa verrà riportata automaticamente nella sidebar di Copilot.

Microsoft is adding AI features to its Notepad app, including a new feature called Explain with Copilot that allows users to analyze selected text. A new feature for adding shapes to screenshots have also been added to the Snipping Tool https://t.co/EXPkIlcOGL pic.twitter.com/gVHLd6A5Ui — AlternativeTo (@AlternativeTo) February 9, 2024

È probabile che Explain with Copilot farà parte del pacchetto di aggiornamenti compresi in Windows 11 24H2. Quest'ultimo arriverà entro la seconda metà dell'anno in corso invece dell'atteso, ma mai confermato ufficialmente, Windows 12. La funzionalità attesa potrebbe spianare la strada all'arrivo di Cowriter sul Blocco Note, piattaforma grazie alla quale delegare alla AI la scrittura di interi testi.