Windows 11: Microsoft ufficializza le schede per il Blocco note

Sul finire dello scorso anno, era stata diffusa la notizia che sul Blocco note di Windows 11 sarebbe stata implementata l’interfaccia a schede. Le cose sono effettivamente andate in questo modo, in quanto Microsoft ha da poco comunicato in via ufficiale l’arrivo della novità, che al momento è presente nella build 25281 riservata agli iscritti al canale Dev del programma Insider.

Windows 11: Blocco note con interfaccia a schede con la build 25281

La navigazione a schede permette di migliorare di gran lunga la produttività, in quanto evita di dover aprire più finestre della medesima applicazione. Precedentemente in uso solo sui browser, il colosso di Redmond ha recentemente aggiunto le schede a Esplora file e ora è il turno del Blocco note.

Grazie all'implementazione della novità in questione, gli utenti possono aprire più file in una medesima finestra e copiare il contenuto da una scheda all’altra. C’è pure un’opzione che consente di stabilire se per impostazione predefinita i file devono venire aperti in una nuova scheda oppure in una nuova finestra.

Microsoft ha altresì provveduto ad aggiungere delle scorciatoie da tastiera per la gestione delle schede e c’è una feature che genera in automatico il nome del file se non è stato già salvato.

La nuova build porta in dote pure degli miglioramenti per quel che concerne Windows Spotlight ed è stata cambiata l’interfaccia della pagina con le impostazioni relative alla grafica.

Invece, la build 22623.1180, disponibile nel canale Beta, migliora la visualizzazione dello spazio di storage per OneDrive e gli allegati di Outlook e rimuove l’obbligo del login per la dashboard dei widget.