In vacanza il blocco geografico è un problema: ecco come risolverlo

Durante una vacanza all'estero capita di frequente di voler guardare un episodio della propria serie tv preferita o un evento sportivo in diretta, salvo poi rendersi conto che quel contenuto risulta non disponibile a causa del blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali. Un problema che peraltro riguarda tutti i contenuti streaming senza distinzione tra piattaforme gratuite, come possono essere RaiPlay o Mediaset Infinity, e in abbonamento, come Netflix, Prime Video, Disney+ e DAZN.

Lo strumento più efficace per risolvere il problema è la VPN, un servizio che consente di simulare una connessione da un Paese diverso rispetto a quello in cui ci si trova. Ad esempio, se si va in vacanza negli Stati Uniti, attivando una VPN presso l'hotel in cui si soggiorna si può far credere al provider di rete di essere collegati dall'Italia, semplicemente tramite la selezione di un server VPN posizionato nel nostro Paese. Tra le altre cose, quello appena descritto è il metodo che consente di guardare qualunque contenuto streaming che si desidera.

Una delle migliori VPN in tal senso è Surfshark, forte di una velocità di connessione superiore alla media e di una comprovata affidabilità. Tra le altre cose, fin dal piano più economico include l'utilizzo su un numero illimitato di dispositivi e il blocco degli annunci pubblicitari presenti nei siti web, che spesso e volentieri finiscono per rovinare l'esperienza d'uso degli utenti.

In questi giorni la VPN di Surfshark è [affiliate_link link_id="141"]in offerta a partire da 2,49 euro al mese per i primi due anni[/affiliate_link], per effetto di un maxi sconto dell'85% valido sia sul piano Starter che sul piano One. La promozione attualmente in corso sul sito ufficiale include anche tre mesi aggiuntivi in regalo, che estendono così l'offerta da 24 a 27 mesi. Maggiori informazioni sono disponibili al link che segue.

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