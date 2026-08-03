Offerta NordVPN: -71% e 3 GB gratis per navigare all'estero con la promo di agosto

La migliore VPN da attivare ad agosto 2026 non può che essere NordVPN, ora disponibile con una promo da cogliere al volo. Per tutti i nuovi utenti che scelgono il piano di 24 mesi, infatti, c'è la possibilità di ottenere 4 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO, da aggiungere al momento del pagamento.

In questo modo, il prezzo si riduce fino a 3,33 euro al mese. In questo modo è possibile risparmiare il 71% sul costo del servizio. A completare la promozione c'è un coupon per ottenere 3 GB gratis con le eSIM di Saily, in modo da poter restare connessi all'estero. L'offerta in corso è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box qui di sotto. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN da scegliere ad agosto 2026

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa, sicura e senza limitazioni. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche se la rete utilizzata non è privata. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l'utilizzo della rete da parte dell'utente.

A disposizione degli utenti c'è anche un network di migliaia di server che permette di aggirare blocchi su base geografica, grazie alla possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese per spostare il proprio IP. L'uso della VPN può avvenire anche da 10 dispositivi contemporaneamente, senza limitazioni.

La promo di agosto 2026 per chi sceglie NordVPN permette di ridurre il costo fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO), e di ottenere un coupon per avere 3 GB gratis da usare all'estero con le eSIM di Saily. Per tutti i dettagli sulla promo basta seguire il link qui di sotto.

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