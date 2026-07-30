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Nuova VPN sicura, veloce e illimitata con 1,1 euro al mese, ecco quale scegliere

Nuova VPN sicura, veloce e illimitata con 1,1 euro al mese, ecco quale scegliere
Davide Raia
Pubblicato il 30 lug 2026
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Con PrivadoVPN è ora possibile accedere a una VPN senza limiti che rappresenta la soluzione giusta per navigare in sicurezza, senza blocchi geografici e con una spesa minima.

Scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato, il servizio ora costa 1,11 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

La spesa complessiva è di 30 euro. Per sfruttare la promo in corso è sufficiente raggiungere il sito di PrivadoVPN, premendo sul banner riportato qui di sotto.

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PrivadoVPN è la scelta giusta per una nuova VPN senza limiti. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

  • crittografia del traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche se la rete non è privata
  • politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente
  • network di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online
  • la possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea  con un solo account

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