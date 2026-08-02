Nuova VPN senza limiti, -82% con la promo estiva di CyberGhost

CyberGhost è la VPN giusta da attivare ad agosto 2026: grazie alla promo in corso in questo momento, infatti, è possibile ottenere un risparmio dell'82% rispetto al costo standard del servizio.

La VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,19 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni + 2 mesi, per un totale di 26 mesi di utilizzo.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 45 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di CyberGhost, qui di sotto.

La migliore VPN da scegliere oggi

Con CyberGhost è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la rete non è privata

per un accesso a Internet sicuro anche quando la rete non è privata l'accesso alla rete Internet con una politica no log, eliminando il tracciamento della propria attività

eliminando il tracciamento della propria attività accesso al network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo , in modo da poter spostare il proprio IP in un altro Paese, aggirando blocchi su base geografica e censure online

, in modo da poter spostare il proprio IP in un altro Paese, aggirando blocchi su base geografica e censure online la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con fino a 7 dispositivi in contemporanea per singolo account

funzionalità di protezione avanzata per navigare con più sicurezza

La promozione in corso permette di attivare CyberGhost con uno sconto netto. Il piano da 26 mesi di utilizzo riduce il costo del servizio fino a 2,19 euro al mese, con 45 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. CyberGhost è oggi il servizio giusto per chi ha bisogno di una VPN illimitata nel corso del mese di agossto 2026, con tanta sicurezza e un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso.

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