"Questo contenuto non è attualmente disponibile nel tuo Paese": ecco come superare il problema

Durante una vacanza all’estero può capitare di ricevere il messaggio “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel tuo Paese” quando si vuole guardare un film, una serie tv o un evento sportivo in streaming. Dipende dalle restrizioni geografiche applicate in automatico dai provider dei servizi di rete agli utenti che cercano di fruire di un contenuto in streaming al di fuori del proprio Paese.

Per risolvere un problema che può rovinare in parte la vacanza estiva occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di simulare una connessione dal proprio Paese riuscendo così a eludere il blocco geografico. Una delle migliori in tal senso è NordVPN, ora in offerta speciale a partire da 3,49 euro al mese per effetto del 75% di sconto.

La promozione in corso di NordVPN prevede inoltre 3 mesi aggiuntivi di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Gli altri due piani disponibili oltre a quello Base sono Completo – 4,49 euro al mese – e Ultimate Max, il quale è in offerta a 8,49 euro al mese.

Tornando al blocco geografico, dopo aver sottoscritto il servizio desiderato occorre installare l’app della VPN prescelta sul dispositivo dove si intende guardare il contenuto streaming, quindi effettuare il login con le credenziali registrate in precedenza, infine connettersi a un server VPN posizionato in Italia così da simulare una connessione dal proprio Paese.

Fatto questo, le restrizioni geografiche cadranno in automatico, dando modo agli utenti di guardare liberamente i propri contenuti preferiti in streaming, che siano le amichevoli estive delle squadre di Serie A, il Diavolo veste Prada 2 da oggi disponibile in esclusiva su Disney+, l’ultima puntata di Temptation Island in onda stasera o gli Europei di Nuoto al via questo venerdì sulla pay-tv Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.