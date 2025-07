Bloccate migliaia di minacce nel 2025 grazie a NordVPN Threat Protection Pro: scoprilo ora

Ogni volta che navighi online, senza nemmeno accorgertene, sei esposto a rischi costanti: pubblicità ingannevoli, malware pronti a infettare i tuoi dispositivi, siti truffaldini e tracker che raccolgono i tuoi dati senza permesso. Solo a giugno 2025, Threat Protection Pro di NordVPN ha bloccato migliaia di minacce su scala globale, proteggendo utenti come te da attacchi silenziosi che avrebbero potuto compromettere privacy e sicurezza.

Con un mondo sempre più connesso, proteggere la propria vita digitale non è più un optional: è una necessità.

Cos’è Threat Protection Pro e come ti difende

Threat Protection Pro™ è il sistema avanzato di NordVPN che va oltre la protezione tradizionale di una VPN. Non solo cripta il tuo traffico e nasconde il tuo indirizzo IP, ma:

Blocca malware e siti pericolosi prima che possano infettare il tuo dispositivo.

Ferma i tracker invasivi che seguono ogni tua mossa online per vendere o sfruttare i tuoi dati.

Impedisce il caricamento di annunci dannosi , rendendo la navigazione più sicura e veloce.

Analizza i file scaricati per assicurarsi che non contengano minacce nascoste.

Tutto questo avviene in tempo reale, senza bisogno di configurazioni complesse e senza rallentare la connessione. Le minacce informatiche sono in costante aumento e sempre più sofisticate. Dall’e-mail di phishing che sembra reale al banner pubblicitario che infetta il tuo PC, i rischi possono colpire chiunque. Con Threat Protection Pro, puoi navigare, fare acquisti e guardare i tuoi contenuti preferiti sapendo che un sistema intelligente blocca automaticamente ciò che può danneggiarti. Se hai già NordVPN, ti basta aggiornare l’app e attivare Threat Protection Pro dalle impostazioni. Non serve installare software aggiuntivi: in pochi secondi sei protetto. Se non sei ancora abbonato, puoi provare NordVPN con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e approfittare delle promozioni attive.

