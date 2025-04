Blocca le pubblicità online con TOTAL Adblock, ora in sconto dell'80%

Le pubblicità online possono essere un vero e proprio fastidio: annunci, pop-up e tracker possono rendere la navigazione in Internet un'esperienza da inclubo. Per risolvere questo problema c'è bisogno di un buon Ad Blocker, e quale meglio di TOTAL Adblock?

Si tratta di un software che elimina tutti gli annunci e tracker che trovi navigando sul web. Tutti, nessuno escluso: potrai visitare i tuoi siti preferiti completamente senza pubblicità, compreso YouTube. Tra l'altro ora puoi avere TOTAL Adblock in sconto dell'80% al prezzo di 19€ per il primo anno.

Come funziona TOTAL Adblock

Non ricordi più nemmeno com'è fatto un Internet senza pubblicità? Beh, te lo ricorda TOTAL AV. Insieme all'antivirus e alla VPN, servizi già riconosciuti per la loro efficacia, l'azienda offre anche un ottimo ad blocker per fruire del web senza la pubblicità infestante.

In sostanza, TOTAL Adblock funziona tramite un'avanzata tecnologia di blocco pubblicità: identifica e blocca sia i server di annunci che le chiamate al server di tracciamento. Riesce persino a rimuovere all'istante tutta la fastidiosa pubblicità all'interno dei video di YouTube, permettendo uno streaming finalmente tranquillo.

Insieme all'ad blocker potrai contare anche su un tool di ottimizzazione del PC, per migliorare le prestazioni del computer e liberare dello spazio su disco.

Vai sul sito di TOTAL Adblock e sfrutta l'offerta del momento: solo 19€ per il primo anno, grazie allo sconto dell'80%.

