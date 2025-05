Blocca le minacce online con Surfshark Alert: ora in offerta con l’85% di sconto

Quanto vale la tua privacy e la tua sicurezza informatica? Se con meno di 3€ al mese potessi avere uno strumento che ti avvisa in caso di fughe dei tuoi dati personali, i dati delle tue carte di pagamento o quelli dei documenti di identità saresti più tranquillo? Questo è quello che puoi ottenere oggi con Surfshark Alert approfittando dell’incredibile promozione sui piani Surfshark One e Surfshark One+, in offerta con sconti fino all’85% e tre mesi gratuiti di utilizzo.

Come Surfshark Alert migliora la tua sicurezza

Alert è uno degli strumenti più interessanti, efficaci e indispensabili che puoi trovare nei piani Surfshark One e Surfshark One+. Alert, infatti, integra un sistema avanzato per il monitoraggio delle violazioni dei dati in quanto scansiona continuamente il web, il dark web, i database e tutti quei canali nei quali solitamente vengono scambiati i dati sottratti agli utenti.

Inoltre quando rileva che i tuoi dati personali (e-mail, password, numeri di carte di pagamento, documenti d'identità o altre informazioni sensibili) sono stati esposti a una violazione, ti invia immediatamente una notifica dettagliata che ti permette di intervenire tempestivamente, cambiando password o bloccando le carte prima che possano essere utilizzate impropriamente.

È uno strumento fondamentale e indispensabile anche considerando l’aumento dei tentativi di truffa e i rischi che quotidianamente troviamo sul web. Uno strumento utilissimo per te, ma anche per i tuoi genitori o i tuoi figli, mettendoli al riparo da tutte le spiacevoli conseguenze di una fuga di dati.

Attivando il piano Surfshark One a 2,69€ al mese per 24 mesi (risparmio dell’85%) con tre mesi gratis, insieme ad Alert hai anche la VPN, l’antivirus, Alternative ID (per generare e-mail e info personali anonime) e Search (per una ricerca online migliore e senza pubblicità). Con Surfshark One+ a 4,29€ al mese per 24 mesi (risparmio del 79%) con tre mesi di utilizzo gratuiti, hai anche Incogni, l’innovativo strumento che si occupa in automatico di rimuovere tutti i tuoi dati sensibili dai database online.

Aumenta la sicurezza e scegli il piano Surfshark migliore per le tue esigenze approfittando di questi prezzi incredibili.

