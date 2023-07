Blocca le minacce con Norton 360 Deluxe e risparmia i 65%

Norton 360 Deluxe aiuta a proteggere i vostri dispositivi, intervenendo in tempo reale contro tutte le minacce di rete più diffuse e i tentativi di accesso non autorizzati alle vostre periferiche. Il piano è attualmente in promozione con uno sconto del 65%, a soli 34,99€, e consente di proteggere fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet. Fornisce tutto il necessario per una salvaguardia completa, oltre a funzionalità aggiuntive come backup su cloud, un servizio per il monitoraggio sulle violazioni e altro.

Norton è uno degli antivirus più conosciuti, con esperienza trentennale nel settore della sicurezza informatica.

Norton 360 Deluxe in offerta a uno sconto imperdibile

Norton 360 Deluxe è un piano con cui è possibile tutelare fino a 5 dispositivi con un singolo abbonamento, senza spese aggiuntive. Il motore antivirale funziona in tempo reale contro virus, malware, ransomware e tentativi di hacking o accessi non autorizzati.

A ciò si aggiunge la protezione fornita dalla VPN integrata, uno strumento che consente di cifrare il traffico di navigazione e mantenerne private le informazioni. Ciò consente anche di fruire dei contenuti multimediali in rete, senza alcun limite regionale. Questo tipo di protezione è inoltre estesa anche alle reti Wi-Fi ed è particolarmente utile quando ci si collega a quelle pubbliche, che spesso agevolano possibili attività fraudolente.

Norton 360 Deluxe aggiunge anche un servizio per il monitoraggio delle violazioni dei dati personali. Analizzando la rete, verificherà se le vostre informazioni non sono state compromesse. In caso contrario, verrete avvertiti in modo da poter intervenire.

La funzione SafeCam consente di proteggere la webcam del PC o del notebook, bloccando gli accessi non autorizzati. Con il backup su cloud da 50GB, potrete invece fare copie di sicurezza dei vostri file più importanti, prevenendo perdite accidentali, solitamente dovute a rotture delle unità di archiviazione o violazioni informatiche.

Norton vi rimborserà il costo del mese corrente se il virus risulta impossibile da rimuovere.

Acquistate ora Norton 360 Deluxe e rimanete protetti risparmiando.

