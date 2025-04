Blocca il phishing con NordVPN: ti bastano 3,99€/mese

Quando si parla di sicurezza e privacy online, una semplice VPN non basta più. Oggi le minacce informatiche sono sempre più sofisticate: tra queste il phishing resta uno dei vettori d’attacco più diffusi ed efficaci. Per questo NordVPN ha integrato Threat Protection Pro, una soluzione avanzata che combina la protezione della rete con funzionalità di cybersecurity evolute.

Con l’attuale offerta, puoi accedere a tutto questo a 3,99€/mese con piano biennale, sfruttando uno sconto del 73% e 3 mesi extra gratis. Per approfittare di questa promozione basta andare sul sito di NordVPN.

Threat Protection Pro di NordVPN: sicurezza multilivello integrata

Gli utenti più esperti sanno bene che una VPN protegge il traffico dati crittografandolo e mascherando l'IP, ma non è progettata per rilevare malware o bloccare siti malevoli. Qui entra in gioco Threat Protection Pro, che trasforma NordVPN in una piattaforma di sicurezza completa.

Tra le sue principali funzionalità:

DNS filtering avanzato : blocca automaticamente l’accesso a domini noti per attività di phishing, distribuzione malware o altre minacce;

: blocca automaticamente l’accesso a domini noti per attività di phishing, distribuzione malware o altre minacce; Anti-malware : analizza i file scaricati alla ricerca di codice malevolo, agendo come un antivirus leggero ma efficace, senza necessità di software aggiuntivi;

: analizza i file scaricati alla ricerca di codice malevolo, agendo come un antivirus leggero ma efficace, senza necessità di software aggiuntivi; Ad & Tracker Blocking : elimina annunci invasivi e script di tracciamento;

: elimina annunci invasivi e script di tracciamento; Protezione Always-On: Threat Protection Pro funziona anche senza connessione attiva alla VPN, garantendo una difesa costante a livello di dispositivo.

Il tutto con un impatto minimo sulle risorse, grazie a un motore ottimizzato che evita rallentamenti, ideale per chi lavora in ambienti multitasking o su macchine non recentissime.

Chi è abituato a gestire VPN, antivirus e adblocker sa quanto possa diventare oneroso — sia in termini economici che di gestione — mantenere più servizi attivi e aggiornati. Con NordVPN e Threat Protection Pro hai un'unica soluzione integrata, a un costo altamente competitivo. Grazie alla promo attuale, il piano biennale è disponibile a 3,99€/mese (anziché 14,49€/mese), con uno sconto del 73% e l’aggiunta di 3 mesi gratuiti. Vai sul sito di NordVPN e inizia a proteggere la tua connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.