Blocca i siti web non sicuri con AVG antivirus, in sconto del 60%

Navigare online in sicurezza è fondamentale, soprattutto con le minacce informatiche in continuo aumento. AVG Internet Security ti offre una protezione avanzata contro i siti web dannosi grazie alla tecnologia LinkScanner, che analizza i collegamenti prima che tu ci clicchi, rilevando eventuali rischi nascosti.

E ora, grazie a una promozione esclusiva, puoi ottenere AVG Internet Security a soli 2,43€ al mese invece di 6,08€, con uno sconto del 60% sul piano annuale.

I cybercriminali utilizzano tecniche sempre più sofisticate per diffondere malware e rubare dati personali. I siti web pericolosi possono contenere phishing, virus, ransomware o spyware, mettendo a rischio i tuoi dispositivi e le tue informazioni sensibili. La funzione LinkScanner di AVG esamina ogni collegamento prima che tu lo apra, segnalando in tempo reale eventuali minacce. In questo modo, puoi evitare siti compromessi e proteggere i tuoi dati prima ancora di esporli a pericoli.

Oltre a bloccare i siti Web non sicuri, AVG Internet Security offre un pacchetto di sicurezza avanzata per proteggere ogni aspetto della tua vita digitale:

Antivirus in tempo reale – identifica e neutralizza malware, trojan, spyware e ransomware prima che possano danneggiare il tuo sistema;

– identifica e neutralizza malware, trojan, spyware e ransomware prima che possano danneggiare il tuo sistema; Protezione della rete Wi-Fi – analizza le reti pubbliche e private, segnalando eventuali vulnerabilità;

– analizza le reti pubbliche e private, segnalando eventuali vulnerabilità; Firewall avanzato – controlla il traffico di rete e blocca le connessioni sospette per evitare intrusioni;

– controlla il traffico di rete e blocca le connessioni sospette per evitare intrusioni; Protezione delle e-mail – scansiona gli allegati e-mail per rilevare possibili minacce prima che tu li apra.

– scansiona gli allegati e-mail per rilevare possibili minacce prima che tu li apra. Secure Browser – un ambiente sicuro per navigare, fare acquisti online e accedere ai servizi bancari senza rischi.

Grazie alla promo speciale, puoi ottenere AVG Internet Security a 2,43€ al mese invece di 6,08€, con il 60% di sconto per il primo anno. Un’opportunità da non perdere per navigare online in tutta sicurezza senza spendere una fortuna. Proteggi i tuoi dispositivi e blocca i siti Web non sicuri: attiva AVG Internet Security oggi stesso.

