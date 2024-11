Black Friday: risparmia il 70% su domini e hosting con Aruba

Il momento giusto per dare vita al tuo progetto digitale è arrivato. Quest’anno il Black Friday con Aruba ti permette di approfittare delle migliori offerte per registrare un dominio, creare un sito web o realizzare il tuo negozio online. Con il codice BLACKHOSTING24, puoi ottenere un extra sconto del 70%, valido anche sui prodotti già scontati. Ma attenzione, l’offerta scade il 4 dicembre 2024!

Cosa puoi ottenere con il codice BLACKHOSTING24

Ecco alcuni esempi delle offerte disponibili:

Dominio con email

A partire da 0,30 € + IVA/anno (anziché 0,99 €).

Rinnovo a 15,49 € + IVA/anno.

A partire da (anziché 0,99 €). Rinnovo a 15,49 € + IVA/anno. Hosting Easy Linux

A partire da 2,97 € + IVA/anno (anziché 9,90 €).

Rinnovo a 59,99 € + IVA/anno.

A partire da (anziché 9,90 €). Rinnovo a 59,99 € + IVA/anno. Hosting WordPress

A partire da 4,47 € + IVA/anno (anziché 14,90 €).

Rinnovo a 44,99 € + IVA/anno.

A partire da (anziché 14,90 €). Rinnovo a 44,99 € + IVA/anno. Hosting WooCommerce Gestito

A partire da 23,97 € + IVA/anno (anziché 79,90 €).

Rinnovo a 249,00 € + IVA/anno.

A partire da (anziché 79,90 €). Rinnovo a 249,00 € + IVA/anno. SuperSite Professional

A partire da 5,97 € + IVA/anno (anziché 19,90 €).

Rinnovo a 109,00 € + IVA/anno.

A partire da (anziché 19,90 €). Rinnovo a 109,00 € + IVA/anno. Aruba Drive Advanced

A partire da 15,00 € + IVA/anno (anziché 50,00 €).

Rinnovo a 90,00 € + IVA/anno.

Queste offerte sono progettate per fornirti gli strumenti migliori a un prezzo imbattibile. Investire nel digitale significa non solo accrescere la tua presenza sul web, ma anche costruire una piattaforma stabile e sicura per raggiungere i tuoi obiettivi. Con uno sconto del 70% e un’ampia gamma di prodotti, questa promozione è l’occasione ideale per iniziare o migliorare la tua presenza online. Che tu sia un professionista, un imprenditore o un creativo, puoi scegliere tra hosting dedicati a WordPress, WooCommerce, soluzioni di archiviazione cloud come Aruba Drive e molto altro.

Come applicare lo sconto

Scegli i servizi di cui hai bisogno. Inserisci il codice BLACKHOSTING24 nel riepilogo dell’ordine. Ottieni il tuo extra sconto del 70%

Non perdere questa occasione: il codice sconto è valido solo fino al 4 dicembre 2024. Dopo questa data, i prezzi torneranno alla normalità. Per conoscere l'offerta completa di Aruba clicca qui.