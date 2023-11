Black Friday: pc HP Chromebook su Amazon A SOLI 250 euro!

Hai bisogno di un portatile ma il tuo budget è mini? Perfetto il Black Friday viene in tuo soccorso e ti permette di acquistare un buon computer ad un prezzo ridotto. Acquista ora su Amazon il pc HP Chromebook spendendo solo 249,99 euro!

Non solo lo paghi poco ma puoi anche affrontare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Pc HP Chromebook: usalo nella posizione che preferisci, come portatile tradizionale o come tablet!

Con il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, i pc Chromebook si aggiornano automaticamente, pertanto il tuo dispositivo riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che li mantengono prestanti nel tempo.

Dotato di un processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, Quad Core (4 core). Dotato poi di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo il notebook è equipaggiato con un'unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC.

Display Touch da 14 pollici con diagonale da 35,6 cm e ampio angolo di visione a 178°, risoluzione Full HD 1920 x 1080p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, Slim, 250 nits di luminosità, 45% NTSC. Tastiera formato Full Size colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata.

Per quanto riguarda l'autonomia questo pc vanta una durata fino a 12 ore 15 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Chassis argento minerale, tastiera in plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani, 2 USB Type-C, 1 USB 3.0, Jack Audio Cuffie/Microfono, Peso 1,49 kg, Spessore 1,82 cm.

Prendilo ora su Amazon!

