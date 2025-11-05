Black Friday Internxt: piani a vita con sconti ESPLOSIVI sul cloud europeo che protegge i tuoi dati

Acquistare un piano a vita Internxt non è mai stato così conveniente: grazie agli sconti per il Black Friday, infatti, puoi effettuare la tua sottoscrizione con un risparmio che arriva addirittura fino al 90%. Non esiste momento migliore per scoprire i vantaggi di questa piattaforma.

Internxt ti mette a disposizione uno spazio sicuro dove ogni tuo file verrà cifrato end-to-end e frammentato così che nessuno, nemmeno il provider stesso, possa accedervi. Avrai il pieno controllo dei tuoi file e non dovrai temere per la sicurezza.

Per questo, oltre che un servizio di cloud storage, Internxt è una perfetta suite completa per la protezione digitale che, nei piani più avanzati, arriva a includere strumenti come backup sicuro, antivirus, navigazione privata, Mail, Meet e Cleaner.

Ora, con gli sconti Black Friday, non è mai stato così conveniente provarlo perché ti propone una promozione fino al 90% su tutti i piani, inclusi quelli a vita. Con un solo pagamento potrai garantirti uno spazio cloud sicuro per sempre, senza abbonamenti ricorrenti o costi nascosti. Potrai scegliere fra tre differenti piani: Essential con 1TB di spazio, Premium con 3TB e Ultimate con 5TB, con delle variazioni sui servizi extra.

Con gli sconti Black Friday, il costo di un piano a vita si armonizza in pochissimo tempo rispetto a un abbonamento tradizionale traducendosi in un investimento a lungo termine che mette insieme risparmio e tranquillità.

