Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting (con AI)

Approfitta del Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting, 3 mesi gratis e dominio incluso.
Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting (con AI)
Approfitta del Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting, 3 mesi gratis e dominio incluso.
Eleonora Busi
Pubblicato il 3 nov 2025
Link copiato negli appunti

È arrivato il Black Friday Hostinger, con un'offerta da non perdere: fino all’80% di sconto sui piani di web hosting, con 3 mesi gratis e dominio incluso. Porta la tua idea online a partire da 2,49 euro al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Scegli Hostinger: fino all'80% di sconto

Hosting potente e sicuro per prestazioni elevate

Tutti i piani Hostinger offrono prestazioni ottimizzate con uptime garantito al 99,9%, CDN gratuita e data center globali. La sicurezza ricopre un ruolo centrale: ogni piani include infatti certificati SSL illimitati, backup automatici e protezione avanzata contro malware e attacchi DDoS.

Punto di forza è l'AI Website Builder: creare un sito web sarà questione di minuti. Grazie agli strumenti intelligenti integrati, basta rispondere ad alcune domande per generare automaticamente layout professionali, testi ottimizzati SEO e pagine personalizzabili tramite editor drag & drop.

Hostinger propone tre piani con sconti Black Friday, tutti con 3 mesi gratuiti inclusi, dominio gratuito per un anno, traffico illimitato e indirizzi e-mail professionali. Si tratta di Premium a 2,49 euro al mese (80% di sconto), Business a 3,29 euro al mese (78% di sconto), Cloud Startup a 7,49 euro (71% di sconto).

Hostinger, scopri la promo Black Friday

Ogni piano Hostinger integra strumenti come migrazione gratuita senza downtime, backup giornalieri, manutenzione automatica di WordPress e perfino un agente AI dedicato (Kodee) per gestire il sito semplicemente chattando.

La piattaforma offre una dashboard intuitiva, supporto clienti 24/7, assistenza rapida e multilingue e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Il tutto racchiuso all'interno di un piano completo e scontato: non perdere l'offerta Black Friday di Hostinger e approfitta ora degli sconti fino all'80%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Hostinger, ecco l'antipasto del Black Friday: sconti fino all'80%
Hosting

Hostinger, ecco l'antipasto del Black Friday: sconti fino all'80%
Crea un sito web con l'intelligenza artificiale: da Hostinger ci sono gli sconti del Black Friday
Hosting

Crea un sito web con l'intelligenza artificiale: da Hostinger ci sono gli sconti del Black Friday
Black Friday Hostinger Horizons: crea il tuo sito web senza codice e ottieni 2 mesi gratis
Hosting

Black Friday Hostinger Horizons: crea il tuo sito web senza codice e ottieni 2 mesi gratis
Crea il tuo sito web WordPress con IONOS: il primo anno è gratis
Hosting

Crea il tuo sito web WordPress con IONOS: il primo anno è gratis