Black Friday Hostinger: fino all’80% di sconto sui piani hosting (con AI)

È arrivato il Black Friday Hostinger, con un'offerta da non perdere: fino all’80% di sconto sui piani di web hosting, con 3 mesi gratis e dominio incluso. Porta la tua idea online a partire da 2,49 euro al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Hosting potente e sicuro per prestazioni elevate

Tutti i piani Hostinger offrono prestazioni ottimizzate con uptime garantito al 99,9%, CDN gratuita e data center globali. La sicurezza ricopre un ruolo centrale: ogni piani include infatti certificati SSL illimitati, backup automatici e protezione avanzata contro malware e attacchi DDoS.

Punto di forza è l'AI Website Builder: creare un sito web sarà questione di minuti. Grazie agli strumenti intelligenti integrati, basta rispondere ad alcune domande per generare automaticamente layout professionali, testi ottimizzati SEO e pagine personalizzabili tramite editor drag & drop.

Hostinger propone tre piani con sconti Black Friday, tutti con 3 mesi gratuiti inclusi, dominio gratuito per un anno, traffico illimitato e indirizzi e-mail professionali. Si tratta di Premium a 2,49 euro al mese (80% di sconto), Business a 3,29 euro al mese (78% di sconto), Cloud Startup a 7,49 euro (71% di sconto).

Ogni piano Hostinger integra strumenti come migrazione gratuita senza downtime, backup giornalieri, manutenzione automatica di WordPress e perfino un agente AI dedicato (Kodee) per gestire il sito semplicemente chattando.

La piattaforma offre una dashboard intuitiva, supporto clienti 24/7, assistenza rapida e multilingue e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Il tutto racchiuso all'interno di un piano completo e scontato: non perdere l'offerta Black Friday di Hostinger e approfitta ora degli sconti fino all'80%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.