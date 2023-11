Black Friday Eon: Luce da 44,10€ al mese

Un altro fornitore di Luce e Gas, Eon, lancia la sua offerta per questo Black Friday. Tra poco, dunque, vedremo assieme di cosa si tratta.

L'offerta disponibile ONLINE prende il nome di LuceClickVerde e ti permette di risparmiare sulla tua bolletta di energia elettrica.

Eon Black Friday: ecco i dettagli

L'energia di Eon è certificata dalla Garanzia d'Origine e quindi deriva al 100% da fonti rinnovabili verificabili.

L'offerta in questione è bloccata per 12 mesi. Questo significa che il fornitore blocca l'indice della Luce a 0,1701 €/kWh con perdite di rete escluse.

Altri costi fissi che troviamo in bolletta sono:

costo di commercializzazione e vendita: 108€/POD all'anno che vengono suddivisi per 9 euro al mese.

che vengono suddivisi per 9 euro al mese. corrispettivo mercato capacità: definito da E.ON, pari a 24€/POV annui (2 euro mensili).

Il prezzo bloccato a 0,1701 €/kWh è sicuramente molto interessante visto che è in linea col mercato energetico a prezzo indicizzato. Scegliendo anche il Gas, avete diritto ad uno sconto del 10% sull'indice della Luce.

Per sapere dunque un prezzo stimato basterà indicare nel box presente nel sito i propri consumi annui, consultabili in bolletta, e la potenza impiegata. Anche questo dato è visibile nella propria fattura.

Quest'offerta è disponibile in esclusiva ONLINE. Tutto ciò sta ad indicare che non è possibile richiedere tale promozione in un punto vendita fisico.

Oltre ai costi fissi che abbiamo già visto, il fornitore ci comunica con chiarezza che ne esistono altri che non dipendono da Eon, vediamoli:

Oneri di regolazione

Trasporto e Gestione del Contatore : presenti con qualsiasi fornitore di luce e gas, possono variare a seconda della Regione.

: presenti con qualsiasi fornitore di luce e gas, possono variare a seconda della Regione. Oneri di sistema

Imposte: anche in questo caso sono sempre incluse nelle bollette e sono sancite dallo Stato.

