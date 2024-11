Black Friday con pCloud: a metà prezzo il bundle 3in1 con 5 TB di spazio

Il periodo del Black Friday è oramai iniziato e pCloud coglie l'occasione per lanciare una nuova promo davvero interessante, garantendo ai nuovi utenti la possibilità di ottenere il 62% di sconto sull'esclusivo bundle 3 in 1 che unisce cloud a vita, crittografia per la protezione dei dati e password manager.

Sfruttando la promozione in corso, infatti, è possibile ottenere 5 TB in cloud, con possibilità di attivare la funzione Backup e Sync dai propri dispositivi, il sistema di crittografia lato client di pCloud, per la protezione dei dati e la massima privacy, e pCloud Pass, per salvare in sicurezza le password.

Il bundle in questione è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro una tantum, senza alcun costo ricorrente. L'offerta è attivabile anche con PayPal e, quindi, è possibile scegliere di pagare in 3 rate senza interessi per dilazionare la spesa.

L'offerta del Black Friday resterà attiva solo per un breve periodo ed è disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di pCloud, accessibile premendo sul tasto riportato qui di sotto e seguendo la procedura guidata per l'attivazione.

Cosa include l'offerta del Black Friday di pCloud

La promo 3 in 1 di pCloud permette di sfruttare:

5 TB in cloud (a vita) con strumenti per la condivisione semplice, la funzione Backup e Sync da tutti i propri dispositivi, la possibilità di impostare un backup da altri servzizi cloud e il media player integrato in app per la riproduzione dei file multimediali salvati sul cloud

per la protezione lato client dei dati con la massima privacy possibile il pCloud Pass ovvero il password manager multi-piattaforma con funzione di compilazione automatica e condivisione sicura delle password crittografate

pCloud mette a disposizione app per tutti i principali sistemi operativi, garantendo un accesso facile e senza limitazioni al proprio spazio cloud, sia da desktop (Windows, macOS e Linux) che da mobile (Android e iOS). I dati salvati in cloud sono al sicuro e vengono sincronizzati in automatico e in modo istantaneo.

Il bundle 3 in 1 è ora in offerta con un prezzo di 599 euro e possibilità di attivazione in 3 rate con PayPal. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

