Black Friday Amazon 2024: le offerte WOW del giorno 1

La settimana del Black Friday 2024 di Amazon è iniziata e oltre a proporre numerose offerte su migliaia di prodotti di ogni genere lancerà ogni giorno su un tema diverso delle cosiddette offerte WOW!: per questa giornata di debutto è toccato ai dispositivi, manco a dirlo, Amazon. Li trovi subito sotto il pulsante.

Partiamo con il Sistema WiFi mesh Amazon eero, un pacchetto da 3 dispositivi che ti sarà utile per migliorare la copertura di rete in casa e in ufficio. Lo sconto ti permette di pagarlo 104,99 euro.

Passiamo a Echo Auto di seconda generazione, l'altoparlante per portare Alexa sempre con te e incrementare le funzioni infotainment della tua vettura. Puoi acquistarlo a 34,99 euro.

Uno sconto importante arriva anche sugli Echo Buds di seconda generazione, auricolari wireless con Alexa, cancellazione attiva del rumore e microfono integrato. Il prezzo è di 52,99 euro.

Per controllare la qualità dell'aria di casa tua o degli ambienti in cui lavoro, Amazon Smart Air Quality Monitor è perfetto. Compatibile con Alexa, è in sconto a 49,99 euro.

Echo Pop è invece l'altoparlante bluetooth con Alexa più economico della linea di dispositivi Amazon. Nonostante le dimensioni compatte garantisce un audio potente. Prezzo in sconto a soli 19,99 euro.

Echo Dot di 5a generazione è uno degli altoparlanti intelligenti dal suono ricco e dinamico. Oggi su Amazon puoi acquistarlo ad un prezzo fantastico: solo 25,99 euro.

Ring Intercom ti permetterà di trasformare il tuo citofono in un sistema di apertura a distanza intelligente, con audio bidirezionale e compatibilità Alexa. Prezzo eccezionale di 37,99 euro.

Infine, si chiude con un adattatore Ethernet per Fire TV, perfetto per migliorare la connessione della tua chiavetta senza dover ricorrere al WiFi. Prezzo di 13,99 euro.

Queste offerte specifiche scadranno alle 23.45 di oggi, mentre la Settimana del Black Friday di Amazon durerà fino al 2 dicembre.

