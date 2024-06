Bitdefender si unisce alla GASA per combattere le truffe online

Bitdefender, un nome di spicco nel settore della sicurezza informatica, ha recentemente aderito alla Global Anti-Scam Alliance (GASA) per intensificare la lotta contro l’aumento delle truffe online e via SMS, potenziate dall'uso dell'intelligenza artificiale.

La GASA è una coalizione che unisce aziende tecnologiche, enti governativi, forze dell'ordine e associazioni per la protezione dei consumatori, con l'obiettivo comune di combattere le truffe online e salvaguardare gli utenti. In qualità di membro fondatore e componente del comitato consultivo, Bitdefender apporterà la sua vasta esperienza e le sue avanzate tecnologie per supportare le missioni dell'organizzazione.

Secondo il rapporto "The Global State of Scams - 2023", le truffe online hanno provocato perdite superiori ai mille miliardi di dollari nel 2023. Le truffe via SMS sono particolarmente diffuse, con quasi la metà degli utenti colpiti nel 2024, come evidenziato dal Bitdefender Cybersecurity Assessment Report 2024.

Bitdefender insieme alla Global Anti-Scam Alliance per una maggiore sicurezza

L'intelligenza artificiale e i modelli linguistici di grandi dimensioni stanno rendendo sempre più semplice per i cybercriminali creare contenuti ingannevoli, realistici e convincenti in diverse lingue. Questa evoluzione facilita l’inganno degli utenti, spingendoli a rivelare informazioni personali o a cadere in trappole finanziarie.

Bitdefender offre una vasta gamma di soluzioni di sicurezza informatica, comprendenti la protezione contro malware, la salvaguardia dell'identità digitale e la tutela della privacy degli utenti. L'azienda gestisce uno dei più grandi archivi mondiali di informazioni sulle minacce, alimentato da una rete di sensori che raccolgono dati in tempo reale.

Bitdefender ha recentemente lanciato Scamio, un innovativo strumento gratuito basato sull'intelligenza artificiale, progettato per aiutare gli utenti a identificare e contrastare le truffe online. Scamio esamina email, SMS, immagini, link e codici QR per rilevare tentativi di frode e offre consigli su come procedere in caso di minaccia. Bitdefender prenderà parte al Global Anti-Scam Summit Europe 2024, che si terrà a Bruxelles il 24 e 25 giugno. Questo evento sarà un'opportunità per discutere le ultime tendenze in materia di frodi online e collaborare con altri esperti del settore per trovare soluzioni efficaci.