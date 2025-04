Bitdefender Business è l'antivirus ideale per la sicurezza aziendale

Un antivirus tarato per le piccole imprese che desiderano proteggere i loro dati e dispositivi da minacce come phishing, ransomware e attacchi informatici, mantenendo un controllo facile e intuitivo? Bitdefender Business è il software giusto.

In questo articolo esploreremo nel dettaglio le sue funzionalità, ma prima vogliamo segnalarti che questo antivirus è in sconto del 30% con un prezzo che varia a seconda del numero di dispositivi da proteggere.

Tutte le funzionalità di Bitdefender Business

Bitdefender Business è stato sviluppato per offrire protezione di livello aziendale con un investimento minimo. Offre una protezione di alta qualità: usa tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e il machine learning per rilevare e prevenire le minacce del web, come i ransomware. Ogni attività sospetta viene affrontata immediatamente, con azioni specifiche. Tra queste, la quarantena, l’interruzione dei processi dannosi e il rollback dei file compromessi per riportarli al loro stato originale.

La sicurezza si estende alla protezione contro gli attacchi privi di file, che sono sempre più diffusi. La piattaforma è in grado di rilevare malware che non lascia traccia nel sistema. Da menzionare anche la tecnologia di anti-phishing di Bitdefender Business, che blocca i siti dannosi e impedisce agli utenti di imbattersi in truffe online, come i siti di phishing o i portali aziendali fasulli.

Grazie a un sistema di avvisi, i dipendenti sono avvisati quando tentano di accedere a siti fraudolenti, evitando così la condivisione di informazioni sensibili con malintenzionati. Inoltre, il sistema di anti-exploit avanzato rileva vulnerabilità in tempo reale, proteggendo i software più comuni come browser e suite Office da attacchi di memoria e violazioni dei processi di sistema.

Per approfittare dell'attuale offerta e ottenere questo software in sconto del 30% basta andare sul sito di Bitdefender.

