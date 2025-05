Bitdefender antivirus protegge le PMI con uno sconto del 30%

Per le piccole e medie imprese che necessitano di una protezione informatica robusta e all'avanguardia, Bitdefender Business rappresenta una soluzione ideale. Questo software è stato sviluppato per contrastare minacce come ransomware, phishing e attacchi informatici complessi, offrendo una difesa completa e altamente personalizzabile.

Con lo sconto del 30% in corso, Bitdefender Business diventa ancora più conveniente. Il prezzo finale varia in base al numero di dispositivi da proteggere, ma si tratta comunque di un'offerta imperdibile. Vediamo ora le principali caratteristiche di questa potente suite di sicurezza.

Tutti i vantaggi di un antivirus come Bitdefender Business

Bitdefender combina tecnologie avanzate come machine learning, analisi comportamentale e monitoraggio in tempo reale. Interviene in modo proattivo per fermare le minacce informatiche, isola i potenziali pericoli e ripristina le modifiche fatte da software maligni. Uno dei suoi punti di forza è la difesa contro i ransomware, anche quelli sconosciuti, grazie alla capacità di identificare e bloccare istantaneamente tentativi di crittografia per proteggere i dati aziendali.

Il sistema è anche in grado di rilevare malware fileless prima che possano essere eseguiti, prevenendo così attacchi che sfuggono alle soluzioni di sicurezza tradizionali. Le funzioni anti-phishing e anti-frode proteggono dalle truffe online e dai furti d’identità, mentre il motore anti-exploit interviene in tempo reale per neutralizzare i tentativi di sfruttare vulnerabilità nel software o nei sistemi operativi.

Inoltre, Bitdefender non si limita a proteggere i dati, ma salvaguarda anche i processi di sistema vitali, impedendo l’accesso non autorizzato e le manipolazioni da parte di attaccanti. La gestione centralizzata tramite una console permette di adattare la protezione alle specifiche necessità dell'azienda, aggiungendo endpoint, moduli aggiuntivi e aggiornamenti quando richiesto.

In breve, Bitdefender Business è una soluzione di sicurezza completa, sicura e ora ancora più conveniente grazie allo sconto del 30%. Per saperne di più e attivare il piano, visita il sito ufficiale di Bitdefender.

