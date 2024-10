Bing Webmaster Tools: Microsoft svela le ultime funzionalità

Questa settimana Microsoft ha annunciato varie nuove funzionalità che saranno disponibili per gli amministratori di siti web che utilizzano i Bing Webmaster Tools. Ciò include l'aggiunta delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Copilot. In un post del blog, Microsoft ha rivelato che Copilot è attualmente disponibile come anteprima privata per un numero selezionato di utenti. Come affermato dall’azienda di Redmond: “Con funzionalità come Real-Time Question/Answer Chat e Deep Data Insights, questo nuovo strumento AI è destinato a trasformare il modo in cui i webmaster gestiscono i loro sforzi SEO con Bing Webmaster Tools. Fornisce inoltre un gateway all'ecosistema di servizi Microsoft come Microsoft Advertising e Microsoft Clarity per assisterli al meglio nell'ottimizzazione dei loro obiettivi aziendali generali”. Non si sa ancora quando Microsoft lancerà l'anteprima pubblica di Copilot per Bing Webmaster Tools, né quando sarà disponibile al pubblico.

In un altro post del blog, Microsoft ha annunciato che sta apportando alcune modifiche alla funzionalità Insights in Bing Webmaster Tools. In primis vi è il cambio di nome in Recommendations. Microsoft afferma che questa funzionalità offrirà anche dati più approfonditi sulle prestazioni, utilizzando aggiornamenti in tempo reale e raccomandazioni SEO dettagliate. Microsoft afferma che la funzionalità Recommendations rinnovata fornirà ai webmaster elementi di azione specifici. Questi possono essere eseguiti per aiutare il loro sito ad acquisire nuovi lettori e aumentare le loro prestazioni.

Infine, Microsoft ha annunciato in un altro post del blog che Bing Webmaster Tools aumenterà la quantità di cronologia dei dati per i webmaster da sei a 16 mesi. Ciò consentirà agli utenti di andare molto più a fondo per trovare trend del traffico del sito web a lungo termine, insieme a come le diverse stagioni, inclusa la prossima stagione dello shopping natalizio, hanno influito sul traffico. Le nuove opzioni di filtro del traffico di 16 mesi sono già disponibili. Tuttavia, la cronologia di scansione e indicizzazione per il sito sarà disponibile una volta che tali informazioni saranno raccolte dagli strumenti.