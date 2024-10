Copilot: Microsoft introduce i prompt pianificati

Microsoft ha recentemente lanciato una nuova funzionalità chiamata Scheduled Prompts (prompt pianificati) per gli utenti aziendali. Come suggerisce il nome, Scheduled Prompts consente agli utenti di automatizzare l'esecuzione dei prompt Copilot in orari o intervalli specifici. Ciò è particolarmente utile per i prompt eseguiti regolarmente. Ad esempio, puoi programmare Copilot per riepilogare le nuove e-mail ogni mattina. Una volta che Copilot esegue un Scheduled Prompt, la risposta è disponibile nella cronologia della chat di Copilot. I prompt appena eseguiti vengono visualizzati in grassetto, facilitando l'identificazione delle risposte più recenti.

Copilot: come funziona Scheduled Prompt

Utilizzare i prompt di pianificazione in Copilot è molto semplice. In primis bisogna inserire il prompt di Copilot che si desidera pianificare per assicurarsi che fornisca la risposta desiderata. In seguito, basterà passare il mouse sul prompt, in modo da visualizzare tre nuove icone nell'angolo in alto a destra. A questo punto selezionare l'icona "Pianifica questo prompt". A questo punto basterà inserire i dettagli. Nella finestra "Nuovo prompt pianificato", bisognerà specificare la frequenza con cui si desidera che il prompt venga eseguito, l'ora e qualsiasi altro dettaglio rilevante. Attualmente, è possibile pianificare un prompt affinché venga eseguito fino a cinque volte. Gli utenti possono anche impostare un promemoria per riavviare il prompt.

Dopo aver completato i dettagli nella finestra "Nuovo prompt pianificato", cliccare sul pulsante "Salva e attiva". In questo modo il prompt verrà programmato ed eseguito automaticamente negli orari designati. Per modificare le impostazioni dei prompt programmati, selezionare i puntini di sospensione in alto a destra della pagina Copilot e cliccare sull'opzione "Prompt programmati". La funzionalità Scheduled Prompts è attualmente disponibile solo per gli utenti di Copilot for work. Tale funzionalità arriverà in seguito anche per gli utenti standard. Scheduled Prompts offre un notevole incremento di produttività per gli utenti di Copilot sul posto di lavoro. Automatizzando le attività ripetitive, questa funzionalità consente agli utenti di concentrarsi su lavori più strategici e creativi.