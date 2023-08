Bing Chat su Chrome: arriva il supporto ufficiale

Il supporto di Bing Chat su Chrome è attivo al 100%. Ad annunciarlo è il CEO di Microsoft, Mikhail Parakhin, con un post sul proprio profilo Twitter. Fino a pochi giorni fa, il chatbot basato su ChatGPT di OpenAI era un’esclusiva di Microsoft Edge.

Bing Chat è adesso disponibile sul browser per Windows, macOS e Linux, sia nella versione standard, sia nella versione Bing Chat Enterprise. Nelle prossime settimane è atteso inoltre il supporto per l’app Google Chrome (Android e iOS).

Bing Chat su Chrome e Edge Mobile: quando arriverà su Safari?

Google Chrome è attualmente il browser più utilizzato al mondo. La compatibilità ufficiale di Bing Chat con Chrome potrebbe quindi spingere nuovi utenti ad usare il motore di ricerca di Microsoft.

Utilizzare Bing Chat è semplice. Basta infatti accedere al sito ufficiale di Bing e cliccare sul tasto “Chatta con il nuovo Bing” (proprio come su Edge). Fatto ciò non resta altro che scegliere lo stile di conversazione (Creativo, Bilanciato o Preciso) e digitare la domanda che si vuole porre al chatbot.

Per cambiare tema, basterà infine cliccare su “Nuovo argomento”. Naturalmente, Bing dovrà fare i conti con Google Bard, l’AI conversazionale implementata in modo nativo su tutti i prodotti Google. Se quest’ultima si dovesse rivelare estremamente efficiente, Google potrebbe primeggiare anche nel campo dell’AI, superando la rivale ChatGPT (su cui si basa proprio Bing Chat).

Oltre al supporto su Google Chrome, l’azienda di Redmond ha anche annunciato l’arrivo di Bing Chat su Edge Mobile, il browser di Microsoft per smartphone e tablet. Purtroppo, ad oggi non sono state pubblicate novità in merito al rilascio ufficiale di Bing Chat su Safari.

Come annunciato dallo stesso Mikhail Parakhin, l’attesa non dovrebbe essere lunga. Microsoft rilascerà la nuova funzione di intelligenza artificiale già nelle prossime settimane o bisognerà attendere l’arrivo dell’autunno?