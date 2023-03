Nuovo Bing: ecco le novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti

Qualche giorno fa Microsoft ha condiviso sul suo blog ufficiale un post che va a riassumere tutte le ultime novità relative al nuovo Bing che sono state annunciate. Stando a quanto dichiarato, le due principali nuove feature sono Knowledge Cards 2.0 e Stories.

Nuovo Bing: Knowledge Cards 2.0 e Stories e altre novità

La prima funzione era in realtà già fruibile, ma adesso è stata potenziata con l’intelligenza artificiale generativa e si basa quindi su quest'ultima per mostrare altri contenuti utili, come infografiche, tabelle e timeline (ad esempio quelle relative alla storia di una città).

La seconda funzionalità, invece, fa riferimento a brevi presentazioni multimediali con testo, immagini, audio e video che vengono mostrate nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca. Le Stories sono fruibili da parte di qualsiasi utente utilizzi Bing in italiano, inglese, francese, giapponese, tedesco, spagnolo, russo, olandese, portoghese, polacco e arabo, ma purtroppo non sono proposte per ogni query, almeno non al momento.

Unitamente alle novità in questione, il colosso di Redmond ha fatto sapere di aver corretto tre bug, di aver semplificato l’operazione di copia del testo delle chat del nuovo Bing su iPhone e di aver ottimizzato la rilevazione della voce nelle app mobile. È stato altresì posto rimedio al problema che poteva implicare l’attivazione di una chat con le query di ricerca andando a scorrere verso l’alto.

Per il futuro, invece, è attesa l’implementazione della cronologia delle conversazioni, ma attualmente non è dato sapere quando esattamente ciò accadrà. Si tratta tuttavia di una delle caratteristiche maggiormente attese da parte degli utenti.