Bing Chat sta per arrivare su Safari e Chrome

Nel corso delle ultime ore Microsoft ha comunicato di aver ampliato il supporto di Bing Chat a browser di terze parti, in primo luogo a Safari di Apple e Chrome di Google. Inizialmente il chatbot era accessibile solo tramite il browser Edge, ma adesso Mikhail Parakhin, responsabile della pubblicità e dei servizi web dell'azienda di Redmond, ha confermato che è stata avviata la sperimentazione del supporto del servizio su navigatori terzi già a partire dal mese corrente.

Bing Chat: in sperimentazione su Safari e Chrome

Alcuni utenti hanno già avuto modo di notare la possibilità di utilizzare Bing Chat su Safari e Chrome e proprio a fronte di un sempre maggior numero di segnalazioni al riguardo Parakhin ha confermato lo sviluppo.

Allo stato attuale delle cose, non sono stati specificati quali altri browser di terze parti, di preciso, otterranno il supporto di Bing Chat.

Da tenere presente che in questa fase di espansione Microsoft manterrà limitato il numero di utenti che possono accedere al chatbot tramite Chrome e Safari, in modo tale da poter sperimentare per bene il servizio prima che venga reso fruibile a un pubblico più ampio.

Da tenere presente che questa non è l'unica novità che il colosso di Redmond ha da poco introdotto per espandere l'utilizzo del suo chatbot. È notizia degli ultimi giorni, infatti, quella che l'azienda ha incrementato il limite di turni di chat giornalieri da 200 a 300, oltre che il limite di turni per sessione da 20 a 30. Inoltre, è stato esteso l'uso di Bing Image Creator in Bing Chat.