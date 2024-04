Google lancia il nuovo Chrome Enterprise Premium per le aziende

Google ha annunciato una nuova versione del suo browser per le aziende, Chrome Enterprise Premium. Questo include controlli di sicurezza avanzati, ma prevede anche una tariffa mensile per utente. Il browser rappresenta un passo avanti rispetto a Chrome Enterprise, ora divenuto Chrome Enterprise Core. Inoltre, offre protezione dei dati dalle minacce, maggiori opzioni di controllo e funzionalità di reporting. La nuova alternativa di sicurezza avanzata di Google per le aziende mira a “rafforzare la sicurezza degli endpoint” a livello di browser “dove si svolgono quasi tutte le attività e interazioni di alto valore nell’azienda”. Come dichiarato da Parisa Tabriz, vicepresidente di Google per Chrome: “L'autenticazione, l'accesso, la comunicazione e la collaborazione, l'amministrazione e persino la codifica sono tutte attività basate su browser nell'azienda moderna”. Rispetto a Core, Chrome Enterprise Premium ha un costo di 6 dollari al mese utente e fornisce alle organizzazioni una sicurezza aggiuntiva attraverso varie funzionalità.

Chrome Enterprise Premium: i vantaggi del browser avanzato di Google

I controlli di livello aziendale nella variante Premium del browser consentono di applicare policy, ma anche gestire aggiornamenti ed estensioni software. Inoltre, possono supportare più protocolli TCP come RDP, SCP e SSH. I controlli degli accessi basati sul contesto possono mitigare i rischi di esfiltrazione dei dati sia per le applicazioni approvate, sia per quelle non approvate. Questi aiutano anche a imporre un accesso Zero Trust continuo alle app SaaS e basate sul web. Le funzionalità di protezione dalle minacce e dai dati si basano in parte sull'intelligenza artificiale. Ciò permette di migliorare le difese e fornire ispezione dei contenuti e prevenzione della perdita di dati, anti-malware e anti-phishing.

Alcune aziende che già utilizzano Chrome Enterprise Premium affermano di aver riscontrato vantaggi significativi e immediati. Nick Reva, responsabile dell'ingegneria della sicurezza aziendale presso Snap, ha affermato che l'impostazione di restrizioni e avvisi per la prevenzione della perdita di dati di Chrome Enterprise Premium durante la condivisione di informazioni sensibili in piattaforme di intelligenza artificiale generativa ha portato a una riduzione del 50% dei trasferimenti di contenuti. Infine, il responsabile della sicurezza informatica dell’azienda biotecnologica Roche ha confermato tali risultati positivi. Secondo il responsabile, grazie al browser Google avanzato “è stato possibile identificare e fermare un tentativo di esfiltrazione di una grande quantità di informazioni aziendali”.