Bill Gates: memorie d'infanzia in un nuovo libro, "Source Code"

Gli appassionati di biografie e informatica possono prepararsi per un'aggiunta interessante ai loro scaffali: Bill Gates sta per pubblicare un nuovo libro di memorie intitolato "Source Code". Questo libro offrirà uno sguardo intimo sui primi anni di vita del cofondatore di Microsoft, dall'infanzia fino alla decisione cruciale di abbandonare gli studi universitari per fondare, insieme a Paul Allen, l'azienda che avrebbe rivoluzionato il mondo dei computer.

Sono entusiasta di annunciare il mio nuovo libro. Source Code è un libro di memorie sui miei primi anni, dall'infanzia fino alla decisione di lasciare il college e fondare Microsoft con Paul Allen. Racconto le relazioni, le lezioni e le esperienze che hanno gettato le basi per tutto ciò che è seguito nella mia vita.

Ha scritto Gates sul suo blog, GatesNotes. L'uscita del libro è prevista per febbraio 2025, in coincidenza con il 50° anniversario della pubblicazione del numero di Popular Electronics che presentava l'Altair 8800, il primo personal computer che ispirò Gates e Allen.

Il ricavato di "Source Code" sarà devoluto in beneficenza

I proventi delle vendite di "Source Code" saranno devoluti in beneficenza a United Way Worldwide, un'organizzazione no-profit. Questa scelta è stata fatta per onorare la memoria della madre di Gates, Mary, che era una volontaria attiva e membro del consiglio di amministrazione dell'organizzazione. Questo gesto non solo riflette l'impegno filantropico di Gates, ma rende anche omaggio alla figura materna che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita.

"Source Code" promette di essere un'opera unica, che permette di immergersi nella mente di uno dei più grandi innovatori del nostro tempo. Gates condividerà aneddoti e riflessioni sulle origini del suo successo, sottolineando l'importanza delle relazioni personali e del potere dei sogni. Questo libro offrirà una panoramica preziosa su come le esperienze e le lezioni apprese nei primi anni di vita abbiano influenzato le sue scelte future.

"Source Code" si preannuncia come una lettura imperdibile per chiunque sia interessato alla storia dell'informatica, all'innovazione e alla mente di uno dei più grandi visionari del nostro tempo. Questo libro non solo ripercorrerà le tappe cruciali della vita di Gates, ma offrirà anche spunti di riflessione su come le relazioni e le esperienze formative possano influenzare il percorso di una persona.