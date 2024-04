Benjamin Franklin: la nuova miniserie è su Apple TV, come guardare gratis i primi episodi

Debutta nel catalogo di Apple TV+ la nuova miniserie Benjamin Franklin, con Michael Douglas che interpreta uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. La serie racconta il periodo trascorso da Benjamin Franklin in Francia. Si tratta di una delle novità più interessanti del momento per il settore delle serie TV che, grazie anche alla proverbiale qualità delle produzioni Apple TV+, potrebbe garantire diverse ore di intrattenimento.

Ricordiamo che per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di accedere gratis ad Apple TV+ grazie alla prova gratuita di 7 giorni, senza vincoli di alcun tipo. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Benjamin Franklin è su Apple TV+

La nuova miniserie di Apple TV+ è una delle grandi novità del mese della piattaforma. I primi 3 episodi sono già disponibili sulla piattaforma e possono, quindi, essere guardati uno dietro l’altro, con una vera e propria maratona. Complessivamente, è previsto il rilascio di un totale di 8 episodi. Sulla piattaforma di Apple saranno rilasciati episodi a cadenza settimanale: ogni venerdì, fino al prossimo 17 maggio, arriverà un nuovo episodio di Benjamin Franklin. Le prime recensioni da parte della critica specializzata sono positive.

Per valutare al meglio il prodotto è possibile, come accennato in precedenza, attivare la prova gratuita, disponibile per tutti i nuovi utenti (o anche per chi crea un nuovo account). L’accesso alla promozione è semplicissimo. Basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di registrazione. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova al costo di 9,99 euro al mese ma non ci sono vincoli ed è possibile interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento.

Il trailer ufficiale di Benjamin Franklin

Ecco il trailer ufficiale, tratto dal canale YouTube di Apple TV+, di Benjamin Franklin.

