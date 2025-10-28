Belve torna in onda con l'intervista a Belen Rodriguez: come vederla dall'estero

La nuova stagione di Belve inizia con il botto grazie all'intervista a Belen Rodriguez, già virale grazie ai video in anteprima pubblicati sui canali social. In programma ci sono anche le interviste a Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo. La prima puntata della nuova stagione sarà trasmessa oggi 28 ottobre 2025 a partire dalle 21 su Rai 2 oltre che in diretta streaming su Rai Play (in modo completamente gratuito).

Per vedere Belve e l'intervista a Belen Rodriguez in streaming dall'estero basta usare una VPN per collegarsi a Rai Play (sia per la diretta che per la differita). Il servizio da usare è NordVPN, ora in offerta a 2,88 euro al mese con il piano biennale che include 4 mesi gratis, grazie al codice sconto BLAZE1MO. Per sfruttare subito la promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Belve torna in onda

C'è grande attesa per il ritorno di Belve e, soprattutto, per l'intervista di Belen Rodriguez. La nuova puntata sarà trasmessa oggi e sarà visibile nuovamente su Rai Play.

Per chi si trova all'estero c'è la possibilità di ricorrere a una VPN per seguire la puntata. Il procedimento da seguire è semplicissimo.

Basta selezionare un server italiano (tramite l'app del servizio VPN) e avviare così il collegamento VPN, ottenendo un IP italiano per evitare blocchi geografici.

Come sottolineato in precedenza, NordVPN è la soluzione giusta per accedere a Rai Play dall'estero e seguire Belve e l'intervista a Belen Rodriguez.

Con lo Sconto Black Friday è ora possibile attivare il piano biennale con 4 mesi extra (bisogna utilizzare il codice BLAZE1MO) con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese. Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Credit immagine copertina: canale YouTube Rai

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.