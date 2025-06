Beachpatrol: automazione CLI del browser con Playwright

Beachpatrol è una CLI JavaScript (Node.js) che sostituisce l'uso manuale del browser. Offre infatti un ambiente completamente automatizzabile per sviluppatori power‑user basato su Playwright. Ciò permette di eseguire task come login in aree riservate, download di contenuti, compilazione di moduli, web scraping e altre operazioni online senza un intervento diretto dell'utilizzatore.

Come funziona Beachpatrol

Con Beachpatrol la CLI avvia un processo server che gestisce un browser headless modificato tramite Playwright. Gli utenti interagiscono con la CLI tramite socket UNIX (su Linux o macOS) che consente di lanciare comandi in tempo reale. Il motore di base include poi un plugin come patchright che applica degli aggiornamenti "stealth" per eludere i rilevamenti anti-bot.

Beachpatrol integra nello specifico uno script Playwright personalizzato con cui avviare il browser. Passa quindi degli argomenti che riproducono fedelmente l'esperienza d'uso di un browser non automatizzato. Non imposta ad esempio una viewport fissa che invece è l'impostazione consigliata per l'utilizzo di Playwright nei test automatizzati.

La piattaforma supporta Chromium, o browser derivati, e anche Firefox nella versione più recente. La release 0.0.5 aggiorna patchright e Playwright in modo da offrire una base stealth ancora più solida. Le versioni precedenti hanno introdotto il supporto a Wayland, socket nella home directory, uno script postinstall e la condivisione della bin CLI via npm.

Ambiti di applicazione

Grazie a Beachpatrol gli sviluppatori possono scrivere script shell che lo invocano per l'automazione delle procedure di autenticazione e dello scraping di contatti o email. Può essere poi utilizzato per il download automatico dei file dalle pagine web e per l'esecuzione di check quotidiani su siti web e dashboard. Il livello di personalizzazione è particolarmente elevato grazie alla modularità che permette di comporre facilmente comandi e plugin per funzionalità addizionali.

I DevOps possono così realizzare degli script periodici di controllo sui processi di business, mentre i coder possono definire automazioni per i task o effettuare procedure di web scraping protetto.

Per utilizzare la CLI (qui il link al repository GitHub) è necessario disporre di un ambiente di sviluppo o produzione basato su Node.js in versione 16 o superiore e un sistema UNIX‑like per il supporto a socket e Wayland.