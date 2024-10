Bayer Leverkusen - Milan in streaming dall'estero: dove vedere la partita

Bayer Leverkusen - Milan è uno dei match principali di questa settimana per la Champions League, oramai giunta alla seconda giornata del nuovo formato a girone unico. Il match è in programma oggi, 1° ottobre 2024, a partire dalle 21. Per seguire la partita in diretta streaming è possibile affidarsi a NOW e attivare il Pass Sport, ora disponibile in offerta a partire da 14,99 euro al mese.

Per vedere in streaming dall'estero Bayer Leverkusen - Milan, invece, serve un passaggio aggiuntivo. Per accedere a NOW da fuori Italia, infatti, serve una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione. In questo modo è possibile evitare i blocchi geografici all'accesso alla piattaforma.

La VPN su cui puntare è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo scontato fino a 3,09 euro al mese. La promo prevede l'attivazione del piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi clienti. Per attivare l'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box riportato qui di sotto.

Bayer Leverkusen - Milan in streaming dall'estero: la procedura

Per vedere Bayer Leverkusen - Milan in streaming dall'estero è sufficiente seguire una semplice procedura:

per prima cosa bisogna attivare una VPN come NordVPN , ottimizzata per lo streaming e in grado di consentire agli utenti la possibilità di scegliere un nuovo server italiano

, ottimizzata per lo streaming e in grado di consentire agli utenti la possibilità di scegliere un nuovo server italiano dall'app della VPN è sufficiente selezionare un server di connessione , facendo attenzione a sceglierne uno in Italia

, facendo attenzione a sceglierne uno ora basta collegarsi a NOW; chi ha attivato il Pass Sport può seguire il match in streaming

La VPN da attivare è NordVPN e costa 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta in questione è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.