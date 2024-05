Basta ricerche infinite: con Android Photo Picker troverai subito la foto che cerchi in galleria

Google ha finalmente annunciato l'arrivo della funzione di ricerca su Photo Picker, l'API introdotta in Android 13 per consentire agli utenti di selezionare con precisione le foto e i video da condividere con le app. Questa novità, attesa da tempo, promette di rivoluzionare l'esperienza di gestione delle librerie multimediali su dispositivi Android, soprattutto per coloro che dispongono di archivi di grandi dimensioni.

Finora, Photo Picker presentava due limitazioni significative: la mancanza di supporto per i file multimediali archiviati nel cloud e l'assenza di una funzione di ricerca all'interno della libreria locale. Questi limiti rendevano l'utilizzo di Photo Picker frustrante per gli utenti con grandi collezioni di foto e video, che dovevano scorrere manualmente per trovare i contenuti desiderati.

Tuttavia, Google ha ascoltato le richieste degli utenti e ha annunciato che un prossimo aggiornamento di Photo Picker includerà finalmente la tanto attesa funzione di ricerca. Questa novità consentirà agli utenti di cercare foto e video sia nella libreria locale che su Google Foto, semplificando notevolmente il processo di selezione dei contenuti da condividere.

Photo Picker: entro il 2024 sarà disponibile!

Sebbene non sia stata ancora fornita una data precisa per il rilascio dell'aggiornamento, Google ha dichiarato che sarà disponibile "più avanti nel corso dell'anno". Si prevede che la funzione di ricerca sarà integrata nella barra di ricerca già presente in Photo Picker e si spera che sarà intelligente e contestuale, simile alla nuova funzione "Ask Photos" basata sull'intelligenza artificiale presentata da Google al Google I/O 2024.

L'introduzione della ricerca su Photo Picker rappresenta un passo significativo per migliorare l'usabilità e la fruibilità di questa API. Questa novità sarà particolarmente apprezzata dagli utenti con grandi librerie multimediali, che potranno finalmente trovare e condividere foto e video in modo più rapido e semplice.

Con la promessa di una migliore integrazione con Google Foto e una maggiore facilità d'uso, l'aggiornamento di Photo Picker è atteso con grande interesse dagli utenti di dispositivi Android.