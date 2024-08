Basta perdere i tuoi ricordi con questo tool

Durante le vacanze di quest'estate hai scattato foto e girato video come mai prima d'ora. Ottimo, significa che hai trascorso una stagione al massimo. Per far sì però che i tuoi ricordi restino al sicuro, è importante affidarsi a un servizio di cloud storage sicuro.

Tra i migliori si annovera pCloud, società di cloud storage con base in Svizzera che si distingue dagli altri servizi analoghi per la privacy avanzata e l'utilizzo del miglior sistema di crittografia oggi disponibile sul mercato. Grazie all'ultima promozione "Speciale Ritorno a Scuola", i piani a vita sono in sconto del 60 per cento, con prezzi a partire da 399 euro (pagamento unico).

La nuova offerta di pCloud sui piani a vita

L'offerta "Speciale Ritorno a Scuola" di pCloud consente di risparmiare il 60% sui piani a vita. Family 2 TB, Family 5 TB e Family 10 TB.

Questi i prezzi:

399 euro invece di 890 euro per il piano a vita Family 2 TB

invece di 890 euro per il piano a vita Family 2 TB 589 euro invece di 1.469 euro per il piano a vita Family 5 TB

invece di 1.469 euro per il piano a vita Family 5 TB 1.049 euro invece di 2.249 euro per il piano a vita Family 10 TB

Tra i principali punti di forza di pCloud si annoverano le numerose opzioni per la condivisione dei file (tramite app e interfaccia web), la possibilità di riprodurre canzoni e video preferiti dopo averli caricati sullo spazio cloud tramite il player audio e video proprietario, più l'utilizzo del protocollo TLS/SSL, applicato durante il trasferimento dei file dal proprio dispositivo ai server pCloud.

Un ulteriore vantaggio è il servizio di storage disponibile da Dropbox, Facebook, Google Drive, Google Photos e OneDrive, così come la gestione dei file sempre a portata di mano, indipendentemente dal numero di file e cartelle. Sempre a questo proposito, segnaliamo infine l'accesso semplificato alla piattaforma e la sincronizzazione su tutti i dispositivi dove è installata l'app pCloud.

La nuova offerta di pCloud è disponibile su questa pagina dello Speciale Ritorno a Scuola.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.