Bare: runtime JavaScript alternativo a Node.JS

Bare è un runtime JavaScript piccolo e modulare con cui gestire applicazioni su Desktop e dispositivi mobile. Simile a Node.JS, propone un'architettura asincrona e basata sugli eventi. Si distingue però per un maggior livello di integrazione e per il supporto cross-device che garantisce prestazioni elevate sia su smartphone che su PC.

Caratteristiche del runtime Bare

Bare supporta sia i moduli ECMAScript che CommonJS e permette l'uso di require() in moduli ESM e viceversa. Questo facilita l'integrazione e la compatibilità tra diversi tipi di moduli all'interno del medesimo progetto.

A differenza di altri runtime non include una libreria standard oltre all'API JavaScript core disponibile tramite namespace Bare . I moduli integrati, come fs , sono separati e offrono il controllo totale sul codice con aggiornamenti graduali delle librerie legacy.

Grazie all'astrazione sia del motore JavaScript tramite libjs che delle operazioni di I/O della piattaforma tramite libuv , Bare consente ai creatori di moduli di implementare add-on nativi che possono funzionare su qualsiasi engine JavaScript che implementi l'API di libjs e su qualsiasi sistema supportato da libuv .

L'integrazione di un runtime JavaScript su dispositivi mobile risulta semplificata grazie a Bare Kit che consente di creare worklet o thread isolati di Bare con binding per Android e iOS. Con React Native è poi possibile installare react-native-bare-kit e creare un'istanza Worklet passando il codice JavaScript da eseguire.

Bare può supportare diversi engine (JavaScriptCore, V8, QuickJS..) attualmente disponibile e qualunque motore futuro purché implementi un'API di binding tramite libjs . Personalizzare il runtime per adattarlo ai requisiti hardware consente ad un'applicazione di funzionare su qualsiasi dispositivo, Desktop, mobile, microcontrollor e non solo.

Cosa si può fare con il runtime

Bare permette di gestire applicazioni peer-to-peer che richiedono connessioni dirette tra utenti, come condivisione di file, streaming e comunicazione in tempo reale. Il runtime di Bare è ideale per applicazioni legate alla Blockchain e ad alto volume di dati, come librerie multimediali distribuite, giochi peer-to-peer o streaming video live.

Mentre Node.JS richiede l'impiego di server, Bare nasce per renderli obsoleti. Può essere infatti eseguito su qualsiasi dispositivo con requisiti minimi.