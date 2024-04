Banca Mediolanum presenta SelfyConto, senza canone per 12 mesi

Non è mai facile trovare l'opzione giusta per gestire i propri risparmi e le proprie operazioni finanziarie. Per venire incontro alle esigenze di praticità e risparmio di tantissimi utenti, Banca Mediolanum lancia una proposta che non potrà che attirare l'attenzione di molti: SelfyConto senza canone per 12 mesi. Scopriamo di più su questo conto.

Senza canone per 12 mesi e fino al 30° compleanno per gli Under 30

SelfyConto è una scelta intrigante per diversi motivi, tra cui la sua dinamicità e i costi bassi. Poi c’è il canone di tenuta conto mensile, gratuito per un intero anno. Ciò vuol dire risparmio immediato di 3,75 euro al mese, che si traduce in una notevole somma a fine anno.

Invece, per i giovani sotto i 30 anni, la notizia è ancora migliore: per loro è sempre azzerato, almeno fino al compimento del 30° anno di età. Una mossa che dimostra quanto Banca Mediolanum tenga a supportare le nuove generazioni nella gestione autonoma del proprio denaro.

La praticità di SelfyConto si manifesta anche nelle operazioni quotidiane: la carta di debito inclusa permette prelievi gratuiti in tutta l'area euro e i bonifici non comportano alcuna commissione. Inoltre, è possibile richiedere una carta di credito con un costo di soli 1 euro al mese, con un plafond di 1.500 euro, perfetta per gestire le spese mensili.

L'accessibilità è un altro punto di forza di *SelfyConto. L’apertura del conto è semplice e veloce, e può essere fatta direttamente online attraverso il sito ufficiale di Banca Mediolanum o utilizzando l’identificazione tramite SPID, ottimizzando i tempi e riducendo la burocrazia.

Per coloro che cercano più di un semplice conto corrente, SelfyConto offre accesso a SelfyCredit Instant per prestiti con condizioni favorevoli e vari prodotti assicurativi, ampliando così la gamma di servizi a disposizione del cliente.

Come hai visto, questo conto senza canone per 12 mesi è la scelta migliore, soprattutto se hai meno di 30 anni. Aprilo ora perché tali condizioni potrebbero cambiare.

