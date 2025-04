Babbel: sconto fino al 60% sui piani per imparare una nuova lingua

Per quanti vogliono imparare una nuova lingua nel più breve tempo possibile, una delle migliori offerte al momento disponibili è quella di Babbel, che sta scontando del 60% il suo piano a vita, ora in vendita a 239,99 euro invece di 599,99 euro. Sono in sconto anche i piani di 6 e 12 mesi, rispettivamente del 25% e 55%, con prezzi da 11,99 euro e 7,19 euro al mese. Volendo, infine, c'è il piano di 3 mesi al prezzo di 15,99 euro al mese.

Tutti i piani offrono l'accesso illimitato a tutte le lingue di Babbel, insieme a lezioni in-app, esercizi di conversazione e podcast. Tra le proposte disponibili, il piano Lifetime è quello che offre il maggior risparmio, anche perché a differenza dei piani mensili o annuali richiede un unico pagamento.

Imparare una nuova lingua con Babbel

Se si esclude l'italiano, con Babbel è possibile imparare 13 lingue straniere: l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il russo, il turco, l'indonesiano, il danese, lo svedese, l'olandese, il polacco e il norvegese. Tutti i piani indicati qui sopra forniscono l'accesso ai corsi di ciascuna lingua appena menzionata.

Gli utenti che scelgono la piattaforma Babbel per imparare una nuova lingua hanno la certezza di sviluppare abilità linguistiche spendibili nella vita di tutti i giorni, in modo da affrontare da subito lo scoglio più difficile, vale a dire quello della conversazione nella nuova lingua. Alla base del metodo che ha aiutato fin qui milioni di studenti c'è un'esperienza di studio personalizzata, con materiali didattici pensati in base al proprio livello di preparazione, agli interessi e allo stile di vita.

Ricapitoliamo i prezzi:

239,99 euro per il piano a vita (invece di 599,99 euro)

86,35 euro per l'abbonamento annuale (anziché 191,88 euro)

71,94 euro per l'abbonamento di sei mesi (anziché 95,94 euro)

47,97 euro per l'abbonamento di tre mesi

L'offerta in corso sul sito ufficiale Babbel, che permette di risparmiare fino al 60% scegliendo il piano a vita, è disponibile fino all'11 maggio 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.