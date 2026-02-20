Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Babbel 2026: sconto speciale per imparare una nuova lingua
Babbel rilancia i propositi 2026 con uno sconto dedicato: oltre 10 lingue disponibili, metodo sviluppato da esperti e miglioramenti visibili in soli due mesi.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 20 feb 2026
Il 2026 può essere l’anno giusto per trasformare un buon proposito in un risultato concreto. Con la nuova offerta di Babbel, iniziare a studiare una lingua straniera diventa più accessibile grazie a uno sconto dedicato ai nuovi abbonamenti.

Una piattaforma che rende l’apprendimento semplice, strutturato e misurabile, anche per chi parte da zero o vuole riprendere dopo una pausa.

Impara una nuova lingua con Babbel

Oltre 10 lingue disponibili, dall’inglese al danese

L’offerta “Rilancia i propositi 2026” consente di accedere ai corsi in diverse lingue tra cui inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, russo, turco, norvegese, olandese, indonesiano, polacco e danese. Una proposta ampia che intercetta esigenze diverse: migliorare l’inglese per il lavoro, prepararsi a un trasferimento all’estero, comunicare durante un viaggio o ampliare le proprie competenze professionali.

L’iniziativa prevede uno sconto del 20% sugli abbonamenti Babbel: un incentivo concreto per iniziare subito e trasformare l’apprendimento linguistico in un obiettivo reale per il nuovo anno.

Metodo strutturato e contenuti sviluppati da esperti

Uno degli elementi distintivi di Babbel è l’impostazione didattica. I corsi sono sviluppati da un team di oltre 150 esperti in linguistica e pedagogia, con lezioni brevi e progressive pensate per adattarsi ai ritmi quotidiani.

L’approccio combina grammatica, vocabolario, comprensione orale e dialoghi realistici, con esercizi interattivi che puntano a rafforzare la memorizzazione nel tempo. La flessibilità è un altro punto di forza: si può studiare da smartphone, tablet o computer, scegliendo quando e quanto dedicare allo studio.

Un’opportunità per ripartire nel 2026

Imparare una lingua rappresenta un investimento personale e professionale. Con l’offerta dedicata ai propositi 2026, Babbel propone uno sconto pensato per incoraggiare chi vuole iniziare o riprendere un percorso linguistico strutturato.

Che si tratti di inglese per la carriera, spagnolo per viaggiare o tedesco per nuove opportunità professionali, l’inizio dell’anno può essere il momento ideale per trasformare un’intenzione in un progetto concreto. Per conoscere l'offerta di Babbel clicca qui.

