Babbel 2026: sconto speciale per imparare una nuova lingua

Una piattaforma che rende l’apprendimento semplice, strutturato e misurabile, anche per chi parte da zero o vuole riprendere dopo una pausa.

Oltre 10 lingue disponibili, dall’inglese al danese

L’offerta “Rilancia i propositi 2026” consente di accedere ai corsi in diverse lingue tra cui inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, russo, turco, norvegese, olandese, indonesiano, polacco e danese. Una proposta ampia che intercetta esigenze diverse: migliorare l’inglese per il lavoro, prepararsi a un trasferimento all’estero, comunicare durante un viaggio o ampliare le proprie competenze professionali.

L’iniziativa prevede uno sconto del 20% sugli abbonamenti Babbel: un incentivo concreto per iniziare subito e trasformare l’apprendimento linguistico in un obiettivo reale per il nuovo anno.

Metodo strutturato e contenuti sviluppati da esperti

Uno degli elementi distintivi di Babbel è l’impostazione didattica. I corsi sono sviluppati da un team di oltre 150 esperti in linguistica e pedagogia, con lezioni brevi e progressive pensate per adattarsi ai ritmi quotidiani.

L’approccio combina grammatica, vocabolario, comprensione orale e dialoghi realistici, con esercizi interattivi che puntano a rafforzare la memorizzazione nel tempo. La flessibilità è un altro punto di forza: si può studiare da smartphone, tablet o computer, scegliendo quando e quanto dedicare allo studio.

Un’opportunità per ripartire nel 2026

Imparare una lingua rappresenta un investimento personale e professionale. Con l’offerta dedicata ai propositi 2026, Babbel propone uno sconto pensato per incoraggiare chi vuole iniziare o riprendere un percorso linguistico strutturato.

Che si tratti di inglese per la carriera, spagnolo per viaggiare o tedesco per nuove opportunità professionali, l’inizio dell’anno può essere il momento ideale per trasformare un’intenzione in un progetto concreto. Per conoscere l'offerta di Babbel clicca qui.